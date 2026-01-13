Dictan ocho años de prisión a tercer implicada en secuestro de colombiana en Honduras

Tegucigalpa – La justicia hondureña dictó ocho años de cárcel contra Sarahí Elizabeth García Zúniga, quien admitió su responsabilidad en el delito de secuestro agravado en perjuicio de una dama de nacionalidad colombiana.

El hecho ocurrió el 30 de enero de 2023 en el momento que el esposo de la ofendida entró a una barbería en un centro comercial del bulevar Juan Pablo II, quedándose ella en el vehículo, situación que fue aprovechada para cometer el secuestro.

Posteriormente, del mismo número telefónico del ofendido que había dejado en el carro, llamaron al celular del barbero para decirle que tenían secuestrada a su esposa y que por su liberación debía darles 500 mil lempiras, los documentos del automotor y otros objetos de valor.

Cuando el ofendido tenía una parte del dinero lo citaron en las cercanías de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por lo que se conformaron equipos de la Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) dieron seguimiento al esposo de la ofendida, logrando requerir al sentenciado y a dos personas más que tenían en el interior del vehículo a la mujer.

Por este mismo caso, vía procedimiento abreviado se logró la condena de Jocsan Abimael Sierra Alvarado y Fernando José Ochoa García, a quienes se les impuso una pena de nueve años de cárcel por los delitos secuestro agravado y por robo con violencia e intimidación; además de la prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena. PD