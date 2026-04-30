Dictan medidas cautelares para ciudadano ruso pedido en extradición en su país

Tegucigalpa – En resolución de audiencia de información un juez de extradición de primera instancia dictó las medidas de prohibición de salir del país, firmar cada viernes el libro de control en el juzgado y rendir un informe ante el juez competente al solicitado en extradición por Rusia, Nikita Andreevich Kuleshin, acusado en su país por fraude y sustracción de bienes ajenos por medio de engaño.

La defensa técnica presentó una certificación de la Dirección Nacional de Migración, que indica que el extraditable tiene un permiso especial en la categoría de refugiado que se le extendió en 2025 motivo por el cual se solicitó las medidas cautelares.

El detenido fue identificado como Nikita Andreevich Kuleshin, de 39 años, originario de la ciudad de Leningrado.

Conceden nueva extradición de hondureño a EEUU por delitos sexuales y otorgan medidas a ruso pedido en su país. Detalla el portavoz judicial Carlos Silva. #ProcesoDigital pic.twitter.com/4oANCHLQlO — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 30, 2026

La captura se realizó en un restaurante de San Pedro Sula, donde fue interceptado por agentes policiales, quienes procedieron a informarle sobre la orden de aprehensión en su contra.

La orden de captura se deriva de una solicitud formal de extradición presentada por la Federación de Rusia en 2024, canalizada a través de la Corte Suprema de Justicia de Honduras mediante el Juzgado de Extradición de Primera Instancia.

Según el expediente, el ciudadano es requerido por su presunta participación en delitos de fraude, estafa y sustracción de bienes mediante engaño en cuantía considerable, tipificados en la legislación penal rusa y relacionados con actividades de criminalidad económica de carácter transnacional. JS