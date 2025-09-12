Dictan medidas cautelares contra dos ciudadanos que anularon votos al precandidato a la alcaldía de Namasigüe

Tegucigalpa – Autoridades judiciales dictaron este viernes auto de formal procesamiento con las medidas distintas a la prisión preventiva contra Balbino Andino Flores y Heydi Sarahí Carranza Morales, acusados del delito de Otros Delitos Electorales, inciso 17: anulación de votos alegando causales no contempladas en la Ley Electoral, en perjuicio de la Constitución de la República.

Ambos eran miembros de la Junta Especial de Verificación y Recuento (JEVR) y, según la investigación, actuaron con el propósito de perjudicar al precandidato a alcalde del movimiento Avanza, para la corporación municipal de Namasigüe, Choluteca.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, en la JRV 3135 el movimiento Avanza obtuvo 315 votos y el movimiento Papi a la Orden 130. El 4 de abril de 2025, tras el escrutinio especial ordenado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los resultados fueron prácticamente ratificados.

Tres días después, en abierta ilegalidad, la Junta Especial de Verificación y Recuento realizó un nuevo escrutinio de la JRV 3135, donde anularon arbitraria e injustificadamente 111 votos al precandidato del movimiento Avanza.

La supuesta justificación para esta anulación masiva fue una “duda razonable”, argumento ajeno a la Ley Electoral, que solo permite declarar nulos los votos bajo causales específicas. Una posterior inspección de la maleta electoral confirmó que no existía motivo legal para invalidar dichos sufragios, quedando en evidencia un grave atentado contra la voluntad popular y un perjuicio directo al precandidato del movimiento Avanza en Namasigüe.

La audiencia preliminar quedó señalada para el día viernes 26 de septiembre de 2025 a las 9:00 am. PD