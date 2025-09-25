Dictan formal proceso contra dos exfuncionarios por desvío de fondos en Santa Rosa de Copán

Tegucigalpa – En audiencia inicial dictan auto de formal procesamiento contra Wendy Jackeline Galeano Vides y Raúl Omar Murillo Torres, considerados coautores del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.

A los imputados se les supone responsables de este delito luego que, a través de auditoría forense, se detectaron 251 mil 925.00 lempiras faltantes en los fondos recaudados por concepto de arrendamiento en la Feria del Agricultor de Santa Rosa de Copán en el año 2014.

De acuerdo con las investigaciones, el exadministrador de la feria, Raúl Omar Murillo Torres, recibía en efectivo los pagos de los locatarios por el alquiler de los puestos de venta; sin embargo, el dinero no era depositado en las cuentas de la alcaldía municipal.

Por su parte, la exgerente financiera de la alcaldía, Wendy Jackeline Galeano Vides, omitió informar a la Corporación Municipal sobre el faltante de los depósitos, a pesar de que entre sus funciones estaba verificar que lo recaudado diariamente fuera trasladado a las cuentas bancarias de la municipalidad.

En la investigación, también se constató que en la contabilidad de la municipalidad no existe registro de ingresos monetarios entre los años 2011 y 2014, período durante el cual los acusados alegaron que los recibos “se dañaron”.

En la audiencia inicial, celebrada en los Juzgados de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en San Pedro Sula, Cortés, se le impuso medidas distintas a la prisión preventiva, conforme a lo establecido en el artículo 173, numerales 5, 6, 7 y 10 del Código Procesal Penal de Honduras. (RO)