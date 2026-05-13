Dictan detención judicial para el segundo al mando del Cartel del Diablo

Tegucigalpa – El juez que lleva la causa dictó detención judicial a Wilder Fernández Caballero segundo al mando del Cartel del Diablo.

Autoridades policiales capturaron el martes a Wilder Fernández Caballero, conocido con el alias de “Sanguinario”, señalado como el segundo al mando y mano derecha de Esteban Gumercindo Ferrera, alias “Diablo”, líder del denominado “Cartel del Diablo”.

Fernández Caballero fue presentado a la audiencia de imputado donde el juez dictó la detención judicial.

El imputado será trasladado a la cárcel de Támara ubicada en el Valle de Amarateca, en Francisco Morazán.

La audiencia inicial quedó programada para el lunes 18 de mayo a las 8:30 de la mañana. IR