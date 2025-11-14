Dictan detención judicial contra policía que disparó contra ciudadano detenido

Tegucigalpa – Dictan medida cautelar de detención judicial contra el policía Gerson Johan Maradiaga Elvir, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en perjuicio del ciudadano Franklin Joan Gómez García.

Las investigaciones realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), establecen que la noche del 12 de noviembre de 2025, en la colonia 21 de febrero del municipio de Trojes, El Paraíso, agentes policiales realizaban un patrullaje de rutina y observaron un grupo de personas generando escándalo en la vía pública. Al percatarse de la presencia policial, las personas huyeron.

El señor Franklin Joan Gómez García, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, fue requerido e intentó ingresar a una vivienda, siendo sometido a un registro personal donde no se encontraron indicios de delito. Al negarse a presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI), el oficial Gerson Johan Maradiaga Elvir le dio detención para trasladarlo a la jefatura municipal.

Según el informe, en el trayecto, específicamente en el barrio El Centro, el detenido intentó escapar lanzándose del vehículo patrulla. El oficial Maradiaga salió inmediatamente en su persecución, y fue en ese momento que se escuchó una detonación de arma de fuego, resultando Franklin Gómez herido.

Tras recibir los primeros auxilios y ser trasladado inicialmente al centro de salud de Trojes, el ofendido fue remitido al Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, pero en el trayecto falleció a causa de la herida. Las investigaciones concluyeron que, durante la persecución, el oficial Maradiaga realizó un disparo que impactó en el cuerpo del ciudadano, causándole la muerte.

En virtud de estos hallazgos, el Ministerio Público solicitó y logró la medida cautelar de detención judicial contra el oficial de policía, quien deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente por el delito de homicidio. PD