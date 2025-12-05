Dictan detención judicial contra hondureño acusado de matar a un perro con un machete

Tegucigalpa – Este viernes dictaron detención judicial contra Bairon Alexander Aguilar Ramos, imputado por causar la muerte de un perro mediante un ataque con arma blanca en la aldea El Guanábano, Distrito Central, hecho ocurrido el pasado 22 de noviembre de 2025.

Según la investigación de la Dirección Policial de Investigación (DPI), el animal fue atacado con un machete y sufrió heridas profundas que le provocaron un dolor extremo y que, pese a los esfuerzos realizados por salvarle la vida, terminaron causándole la muerte.

Un médico veterinario confirmó que el perro presentó lesiones graves compatibles con agresión causada por arma blanca.

Estos hechos constituyen una manifestación de violencia que atenta contra el respeto y la protección que merecen los animales.

En consecuencia, la Fiscalía presentó requerimiento fiscal y solicitó las medidas correspondientes, obteniendo la detención judicial del imputado. (RO)