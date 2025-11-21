Dictan detención judicial contra cinco ciber estafadores hondureños

Tegucigalpa – Dictan en audiencia de declaración de imputado, detención judicial para cinco personas que integran una red involucrada en estafas cibernéticas al vulnerar el sistema computarizado de una cooperativa para sustraer diferentes sumas de dinero de cuentas bancarias de usuarios.

La medida es contra Marlon Josué Colindres Mejía, Ama Doris Mendoza Pineda, Zaida Carolina Gómez, Ángela Ninozka Orellana Lara y Selvin Geovany Brizuela Flores, imputados por receptación del delito de estafa informática y asociación para delinquir y capturados ayer mediante cuatro allanamientos ejecutados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

La audiencia inicial se señaló para el próximo martes 25 de noviembre de 2025 a las 8:30 de la mañana.

Conforme a las diligencias investigativas de la ATIC entre noviembre y diciembre de 2023, se detectó por parte de la cooperativa la realización de varias trasferencias ACH en línea de cuentas bancarias de clientes, sin la debida autorización y que estos fondos fueron recibidos en otras instituciones financieras cuyas cuentas están a nombre de los acusados y terceras personas.

De acuerdo a la dinámica de los hechos los responsables de estos delitos son miembros de una célula criminal que a través de las tecnologías de la información y la comunicación están asociados para acceder sin autorización a sistemas informáticos y drenar fondos de cuentas bancarias, además de suplantar identidades para defraudar a las víctimas.

Estas acciones ejecutadas por la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI) y al ATIC están enmarcadas en el Día Internacional de la Seguridad Informática, que busca proteger los datos digitales. PD