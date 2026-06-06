Dictan detención judicial a segundo implicado en masacre de Rigores, Colón

San Pedro Sula – El Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó detención judicial contra Williams Noé Reyes Izaguirre, señalado como el segundo supuesto implicado en la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Durante la Audiencia de Declaración de Imputado, la jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional concluyó que existen indicios suficientes para procesarlo por los delitos de asesinato, tentativa acabada de asesinato y asociación para delinquir. Las acusaciones se presentan en perjuicio de 19 personas, otro ciudadano y los derechos fundamentales de la sociedad hondureña.

Las autoridades judiciales programaron la Audiencia Inicial para el próximo lunes 8 de junio de 2026 a las 9:00 de la mañana, fecha en la que se determinará si el proceso penal continúa en una etapa formal contra el imputado.

Tras la resolución judicial, Reyes Izaguirre fue remitido al Centro Penitenciario Nacional de Támara, donde permanecerá bajo prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Con esta captura, ya son dos los sospechosos enviados a prisión por el caso de la masacre de Rigores, un hecho violento que conmocionó a la población del departamento de Colón y que continúa bajo investigación por parte de las autoridades competentes. IR