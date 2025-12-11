Dictan detención judicial a policías que participaron en secuestro y pidieron 70 mil lempiras para liberar a víctima

Tegucigalpa – Un juez hondureño dictó en audiencia de declaración de imputado la detención judicial de cuatro policías acusados por dos delitos cometidos en Santa María de Real, Olancho.

La resolución se dictó en contra de Oscar Andrés Blandín Blandín, José Eliezer Oseguera Aguilar, Rolin Vicente Torres López y Kevin Uliser Maradiaga Centeno, los tres primeros asignados en el Centro Pedagógico de Internamiento para menores infractores Jalteva y el último en la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-4) de la colonia Kennedy.

A los cuatro funcionarios policiales se les supone responsables de los delitos de secuestro realizado por funcionarios o empleados públicos y allanamiento de domicilio. La audiencia inicial se señaló para el próximo 15 de diciembre de 2025 a la 1:30 de la tarde.

Los hechos de acuerdo a agentes policiales de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) se suscitaron en el mes de julio del presente año, cuando los funcionarios irrumpieron en el domicilio de un testigo protegido a quien posteriormente llevaron en contra de su voluntad, solicitando a sus familiares la cantidad de 70 mil lempiras a cambio de su libertad.

Con las actuaciones investigativas se logró identificar e individualizar a los responsables antes mencionados, quienes fueron puestos a la orden del juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, encargado de dictar la resolución. PD