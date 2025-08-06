Dictan detención judicial a expolicía acusado de secuestro

Tegucigalpa – Dictan detención judicial al expolicía Noé Sebastián Palacios Rodríguez, capturado el lunes por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en la colonia Monterrey de Tegucigalpa; programándose la audiencia inicial para el próximo viernes 8 de agosto.

Al procesado se le acusa de secuestro en su grado de ejecución de tentativa inacabada y asociación para delinquir y quien presuntamente era miembro de la banda de “El Mango” que fue desarticulada mediante 18 allanamientos ejecutados en Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca, el 28 de febrero del presente año, donde se capturó a los ex policías, Elmer Renán Ávila Triminio y Roswin Adermi Zelaya Godoy, el ex inspector de la policía Juan Carlos Varela Godoy, y los cabecillas de la banda Carlos Humberto Sauceda Andino y Rafael Eurico Merlo Moncada alias “Chori”.

Asimismo, Francis Odiel Madariaga Reyes, Benedicto Adán Carrasco Vásquez, Héctor Moreno Euceda, Melvin Rene Bertrand, Luis Carlos Moreno Castellanos, Olvin Ronoldy Alvarado Ortiz, alias “Kakaroto”, Gloria Herlinda Fúnez Cáceres, Edgardo Zambrano Salgado, Mauricio Cárcamo León, Isaías Gómez García, Rafael Cruz y Pedro Edil Carias Gonzales (recluido en centro penal de Siria).

En total son 24 integrantes de esta banda delictiva que están imputados de acuerdo con sus roles de participación por los delitos de tentativa de secuestro, tentativa de secuestro realizada por funcionario o empleado Público, actos preparatorios para cometer el delito de asesinato, robo con intimidación y violencia, hurto y asociación para delinquir en perjuicio de varias empresas, establecimientos comerciales, un congresista, testigos protegidos y otros derechos fundamentales, respectivamente. PD