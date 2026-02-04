Dictan casa por cárcel a exministro Cardona y a cuatro implicados más en “Chequesol”

Tegucigalpa – Un juez designado en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de arresto domiciliario al exministro José Carlos Cardona y cuatro personas por el caso del “cheque video” en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El resto de las personas imputadas con medida de arresto domiciliario son Eleny Galeas, Iris Paola Pérez, Ilsy Valeska Baquedano (asistente de Isis Cuéllar) y Reniery Fabrizzio Lazzaroni.

Estas cinco personas son acusadas por el Ministerio Público por la comisión de 67 delitos de fraude.

La audiencia inicial quedó programada para el viernes 6 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana.

Cabe recordar que el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, se presentó de manera voluntaria a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras que el resto fueron arrestados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, manifestó que el juez designado consideró que el arresto domiciliario es la medida idónea para garantizar la presencia de los imputados en la audiencia inicial.

“La medida del arresto domiciliario deberá realizarse bajo vigilancia policial para que se rinda un informe de parte de la Policía Nacional”, dijo a periodistas que cubre la fuente judicial.

Comentó que la petición de caución presentada por Cardona de un bien inmueble valorado en casi cinco millones de lempiras, será definido en la audiencia inicial.

Mientras que el resto de los imputados presentaron como arraigo constancias de educación de vivienda, incluyendo de salud y contratos de arrendamiento.

Silva recordó que el resto de los imputados, se mantiene vigente las órdenes de capturas y que el juez no ha recibido ninguna solicitud de presentación voluntaria, por lo que las policías pueden capturar a las siete personas, entre ellas, la diputada Isis Cuéllar.

Este caso surge por la divulgación de un video en la que se observa a Cuéllar hablando telefónicamente con Cardona, en la que trataron el manejo de fondos de Sedesol para la campaña del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Copán.

Este hecho provocó la renuncia de Cardona como ministro de Sedesol, mientras que Libre en una asamblea destituyó de sus cargos partidarios a Cuéllar, y se le exigió la renuncia como diputada y candidata a una reelección, sin embargo, se mantuvo en su cargo de elección popular y fue reelecta. AG