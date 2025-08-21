Dictan auto de formal procesamiento para transportistas tras muerte de ciudadana en Choluteca

Tegucigalpa – Dictan auto de formal procesamiento, con medidas distintas a la prisión preventiva, contra Carlos Zepeda Dávila y Josimar Quiñonez Núñez, motorista y ayudante de una unidad de transporte interurbano, respectivamente. Ambos están acusados del delito de homicidio con imprudencia grave.

Según la investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el pasado 8 de agosto, la ciudadana Delmy Linares Méndez viajaba como pasajera en un bus que cubre la ruta de Choluteca a Guasaule.

Al llegar a la zona conocida como El Quebracho, el vehículo, conducido por Zepeda Dávila, realizó una maniobra. En ese momento, la puerta, que el ayudante Quiñonez Núñez supuestamente mantenía abierta, provocó que Linares Méndez cayera al asfalto.

La víctima sufrió graves golpes, especialmente en la cabeza, y fue trasladada de emergencia al Hospital del Sur. Debido a la seriedad de sus heridas, fue remitida al Hospital Escuela (HE), donde lamentablemente falleció a causa de un trauma encéfalo craneal cerrado.

Fruto del buen manejo de la investigación, se presentaron 22 pruebas, que acreditaban la existencia del delito, por lo que el Juez que conoció la causa, dictó auto de formal procesamiento con medidas diferentes a la prisión preventiva.

Como medidas cautelares, se les ha prohibido salir del país y deberán presentarse periódicamente a firmar en el Juzgado. Además, se les ha impuesto una caución. PD