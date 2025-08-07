Dictan auto de formal procesamiento contra subcomisario de Policía por tratos crueles

Tegucigalpa – En audiencia inicial dictan auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva para el subcomisario de Policía Elmer Omar Aparicio Banegas, por suponerlo responsable de tratos crueles en perjuicio de dos personas con discapacidad.

Los ofendidos son dos policías que laboran en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), de Tegucigalpa y sufren discapacidad física, quienes manifiestan que el imputado irrespeta de forma arbitraria los horarios de trabajo, les habla de forma despectiva, con palabras soeces y discriminativas.

Las acciones del subcomisario son constitutivas de delito debido al daño mental que ha ocasionado en contra de los ofendidos, por lo que el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal en el mes de abril del presente año contra Aparicio Banegas.

En la audiencia inicial, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) presentó elementos probatorios de la comisión del delito por lo que al acusado se le dictó auto de formal procesamiento.