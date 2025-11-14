Dictan auto de formal procesamiento a presidente y tesorero de la Asociación de Veteranos de Guerra de Honduras

Tegucigalpa – Dictan auto de formal procesamiento, con medidas cautelares, contra Elías Aguilar Briceño y Jesús Aguilera Aguilera, quienes fungían como presidente y tesorero, respectivamente, de la Asociación de Veteranos de Guerra de Honduras (ASOVEGUEH), por la supuesta comisión de los delitos de apropiación indebida agravada continuada y administración fraudulenta.

La investigación dirigida por la Fiscalía de Delitos Comunes (FEDCOM), inició a raíz de varias denuncias que señalaban que los ahora procesados se habían apropiado de fondos de la ASOVEGUEH durante varios años bajo la promesa de construir una sede para la asociación.

Una auditoría realizada a la documentación, incluyendo varias cuentas bancarias manejadas por los procesados, reveló que la mayoría de los gastos reportados para la supuesta construcción carecían de los requisitos mínimos de una contabilidad sana, sumando un total de 2 millones 796 mil 171.38. lempiras

El perito del Ministerio Público determinó, tras una evaluación, que los gastos reales generados en la obra, incluyendo el pago al arquitecto a cargo, solo alcanzaban los L 516,664.35. Esta diferencia representa un perjuicio directo al patrimonio de la ASOVEGUEH por L. 2,279,507.03.

En el año 2024, el perito de la Fiscalía y personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), inspeccionaron el lote ubicado en la aldea Las Casitas donde se construiría la sede.

Durante esta diligencia, se corroboró que en el terreno no existía ningún tipo de edificación, a excepción de la entrada y un muro perimetral construido con bloques, cemento y malla ciclón. PD