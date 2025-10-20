Dictan 10 años de prisión contra cinco extorsionadores en SPS

Tegucigalpa – Dictan sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra cinco personas por el delito de extorsión en perjuicio de propietarios de pequeños y medianos negocios en la zona norte del país.

La sentencia condenatoria dictada, en audiencia de estricta conformidad, es contra José David Ortez Aquino, Wilmer Adonay Zelaya Escobar, Erick Adolfo Paz Pineda y Melvin Edgardo Morán Torres, a quienes se les impuso una pena de 10 años de reclusión y al pago de una multa de diez mil lempiras. Además, se dictó sentencia condenatoria contra Wilson Javier Castellanos Rodríguez como responsable de los delitos de extorsión y usurpación de identidad de otro.

La coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), detalló que en audiencia inicial se dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva a Osmany Dubán Manzano Gálvez, Laura Lorena Alvarado Santos, Kimberly Nicole Sánchez Manzano y Emely Alejandra Martínez Varela, por sospechas de los delitos de tráfico ilícito de droga y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.

Así mismo, también se impuso la prisión preventiva contra Damari Saraí Bustillo por tráfico ilícito de droga; a Cristian Elisaúl Castellanos y a Víctor Ariel Padilla Leiva, por tráfico ilícito de droga, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir.

A Yareli Esmeralda Aguilar Sierra también se le dictó la prisión preventiva por tráfico ilícito de droga, tenencia ilegal de arma, tenencia ilegal de munición de uso prohibida y asociación para delinquir; además, a Celsin Javier Alvarado por tráfico ilícito de droga y porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido; y a Edwin Vicente Fernández Bejarano por tráfico ilícito de droga agravado en su modalidad de cultivo. PD