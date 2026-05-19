‘Dibu’ Martínez: «Emery es el mejor para llevarnos a una final»

Londres.- El argentino Emiliano el ‘Dibu’ Martínez, portero del Aston Villa, aseguró que Unai Emery, ganador de cuatro Europa League, es el mejor para llevarlos a una final.

El arquero campeón del mundo con Argentina, opta este miércoles a su primer título con el Aston Villa desde que llegara del Arsenal en 2020, justo después de ganar una Copa de Inglaterra y una Copa de la Liga con el club londinense.

«Es una oportunidad enorme. He estado aquí con McGinn, Konsa, Watkins, Mings, Cash… Han sido muchos años juntos, muchos partidos juntos luchando por plazas de Europa, por semifinales…. Y ahora estamos en la final», dijo Martínez en la rueda de prensa celebrada este martes en Estambul.

«Creo que nos los merecemos, que los aficionados se lo merecen y que el entrenador se lo merece. No querríamos a ningún otro llevándonos a una final europea», añadió el argentino respecto a Emery.

Con el recuerdo de sus actuaciones en las finales de la Copa del Mundo y de la Copa América, el ‘Dibu’ afirmó que siempre que llega a una final nunca está pensando en el resultado de la misma.

«Pienso en de dónde eh venido, en cómo dejé a mi familia atrás cuando era joven. De lo duro que fue venir a Inglaterra cuando era joven, echando de menos a mi familia. Incluso ahora que soy campeón del mundo y que he ganado otros títulos con la selección, sigo pensando en ese niño que dejó Argentina para salvar a su familia de la pobreza». EFE