Díaz-Canel anuncia que Cuba ha iniciado un “plan de preparación para la defensa”

La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este jueves que su país ha iniciado un “plan de preparación para la defensa” debido a la creciente presión de EE.UU. en la región.

“Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa”, puntualizó Díaz-Canel en una comparecencia televisiva con medios estatales cubanos y algunos extranjeros seleccionados.

El Consejo de Defensa Nacional de Cuba revisó y aprobó el 18 de enero “los planes y medidas” para dar paso “al Estado de Guerra” tras el ataque de EE.UU. a Venezuela que culminó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro. Desde entonces, Cuba realiza ejercicios militares todos los sábados, agregó Díaz-Canel.

“Hemos declarado los sábados días nacionales de la defensa y todo nuestro sistema defensivo territorial se está preparando en estos momentos (…) para enfrentar una agresión”, explicó.

El mandatario explicó que el plan de preparación para la defensa desplegado desde enero comprende la “preparación del sistema defensivo de todo el país desde el municipio hasta el Consejo Nacional”.

“Cuba es un país de paz. La doctrina militar de nuestro país es la concepción de la guerra de todo el pueblo y para nada contempla la agresión a otro país: no somos una amenaza para los Estados Unidos”, remarcó.

El concepto de la Guerra de todo el pueblo es una estrategia impulsada en los años ochenta por el entonces presidente Fidel Castro y se basa en la movilización general de la población cubana para enfrentar una posible agresión externa en la que no se contempla repeler una potencial invasión, sino hacer insostenible una ocupación.

Los ejercicios militares de los sábado incluyen ensayos de emboscadas y entrenamientos para la instalación de minas, protección a la población y clases combinadas en áreas como sanidad militar, defensa contra armas de exterminio en masa, manejo del fusil AKM y técnicas de enmascaramiento, según reportes de la prensa estatal.

Durante todas estas movilizaciones Díaz-Canel visitó el uniforme verde olivo de jefe del Consejo de Defensa Nacional, algo que está reservado, según la ley cubana, para estados de guerra y emergencia, o en caso de movilización general. EFE