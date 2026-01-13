Diáspora denuncia a gobierno hondureño ante Conadeh por abandono consular

Tegucigalpa – La Fundación 15 de Septiembre, con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, presentó hoy una queja formal por falta de asistencia consular a ciudadanos hondureños detenidos en ese país.

Por medio de la presente, y en uso del derecho de petición, interponemos formal queja ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por la grave situación de abandono, negligencia y falta de asistencia consular que enfrentan ciudadanos hondureños detenidos en distintos centros de detención migratoria en los Estados Unidos de América, reza la carta enviada al Conadeh

Esta situación resulta especialmente alarmante ante la reciente difusión pública del fallecimiento de ciudadanos hondureños bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), indicó la Fundación.

Asimismo, hemos recibido numerosas denuncias de compatriotas que permanecen detenidos desde hace meses sin haber recibido asistencia consular, a pesar de haberla solicitado en reiteradas ocasiones, agregó.

Muchos de estos ciudadanos solicitan la intervención del Estado de Honduras para recibir acompañamiento legal, asistencia humanitaria o apoyo en sus procesos de retorno voluntario o deportación. Sin embargo, se ha constatado que existen más de 150 centros de detención en los Estados Unidos, en los cuales la mayoría de los hondureños no están recibiendo la protección consular obligatoria, conforme a la legislación nacional, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y los estándares internacionales de derechos humanos, razonó.

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que el Conadeh realice las gestiones pertinentes para investigar, denunciar, dar seguimiento y requerir acciones inmediatas a las autoridades competentes, a fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de nuestros connacionales. Asimismo, ponemos a disposición la información de los ciudadanos afectados para los fines correspondientes, cierra el escrito. (RO)