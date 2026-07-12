Días cruciales para que llueva y se recuperen los embalses que abastecen la capital

Tegucigalpa – La capital hondureña conformada por las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela vive una de las crisis hídricas más severas de los últimos años, por lo que transita días cruciales para que llueva y se recuperen los embalses que abastecen del vital líquido a miles de familias.

Los principales embalses que abastecen al Distrito Central se encuentran en niveles históricamente bajos y las próximas semanas serán determinantes para garantizar el suministro de agua potable durante el resto de 2026 y evitar un escenario aún más crítico en 2027.

La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) reportó este domingo que ambos embalses permanecen en riesgo hídrico alto. El embalse Los Laureles registra un 40.03 % de su capacidad y La Concepción se encuentra en 35.65 %.

Estas cifras están muy por debajo del umbral del 50 %, considerado crítico, y representan los registros más bajos para esta época del año.

Histórico

Gustavo Boquín, titular de la UMAPS, advirtió que “nunca en la historia habían estado en estos niveles tan bajos a esta altura. Ya deberían estar rebosando y almacenando agua para el próximo año, pero hoy no tenemos ni siquiera para terminar el 2026”.

Se necesitan al menos cinco días de lluvia para comenzar la recuperación, refirió.

Pese a las precipitaciones registradas en los últimos días, los niveles de los embalses apenas han variado y se mantienen por debajo del 40 %.

Insistió que se requieren al menos cinco días de lluvia para que los embalses empiecen a recuperarse de manera significativa.

Vista de la lluvia desde un auto en movimiento.

Esperanza lejana

Las lluvias que se esperan para septiembre podrían permitir una recuperación parcial y garantizar el suministro en los últimos meses del año, pero no alcanzarían a revertir el déficit acumulado.

Actualmente se cuenta con agua para garantizar el suministro hasta el 22 de agosto.

Sin precipitaciones importantes en las próximas semanas, la situación se agravará.

Boquín enfatizó que “debemos empezar en casa, evitando el desperdicio, no lavando carros con manguera, no llenando piscinas ni regando jardines”.

Ahorro

El mensaje es claro: el ahorro en los hogares es fundamental para que el recurso alcance más allá de agosto.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central y la UMAPS mantienen activa la emergencia hídrica indefinida.

Se ha intensificado la distribución de agua mediante cisternas, con más de 50 viajes diarios que entregan cerca de 100 mil galones, priorizando hospitales, centros de salud, asilos y colonias afectadas.

Todos los barrios y colonias reciben el suministro cada 10 días, pero se contempla ampliar esta brecha, de ser necesario, según las autoridades capitalinas.

El Niño “Godzilla”

La crisis actual se enmarca en el impacto del fenómeno El Niño “Godzilla”, que ha generado déficits de lluvia de hasta un 40 % en varias regiones del país, incluyendo el Distrito Central.

De enero a junio de 2026 se registraron en promedio 259 milímetros de precipitación en la capital, el acumulado más bajo en años recientes.

Expertos y autoridades han advertido que, si no llueve de forma significativa en los próximos meses, el primer semestre de 2027 podría ser igual o más difícil que el actual, ya que las reservas no alcanzarán para cubrir la demanda normal.

La UMAPS estima que, bajo las condiciones actuales, el servicio de agua potable en el Distrito Central podría mantenerse hasta alrededor del 22 de agosto de 2026.

Si los niveles siguen descendiendo sin lluvias, se verían obligados a tomar medidas más drásticas, como extraer y tratar agua de niveles más bajos.

La capital hondureña atraviesa días cruciales. Las lluvias que lleguen en las próximas semanas pueden marcar la diferencia entre mantener un suministro controlado o enfrentar racionamientos más severos y un verano difícil en 2027.

Las autoridades insisten en que la corresponsabilidad ciudadana -junto con las acciones institucionales de contingencia- es la única vía para mitigar los efectos de esta prolongada sequía. El llamado es claro: cada gota cuenta. (RO)