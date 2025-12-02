Diana Urbina Soto virtual alcaldesa de Yoro

Tegucigalpa – Con el 48.40 % de las actas procesadas, la nacionalista Diana Patricia Urbina Soto lidera para ocupar de nuevo la alcaldía de Yoro, en el departamento del mismo nombre.

Urbina Soto alcanza 4 mil 777 marcas contra 4 mil 456 de Óscar Iván Urbina Nolasco del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Diana Urbina Soto ha sido diputada en el Congreso de la República, además fue alcaldesa por el municipio de Yoro.

Es hermana del exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, que está actualmente recluido en un centro penal de Estados Unidos tras declararse culpable de delitos de narcotráfico.

Los otros hermanos de Diana Patricia, Miguel Ángel y Carlos Fernando Urbina Soto, se encuentra en una lista de personas con solicitudes de extradición hacia Estados Unidos. JS