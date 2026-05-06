Diálogo sobre reformas electorales para igualdad de género y participación política de mujeres

Tegucigalpa – En el marco del proyecto EUROELECT-H: Apoyo al Ciclo Electoral en Honduras para Elecciones Transparentes y Pacíficas, financiado por la Unión Europea (UE) e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, se llevó a cabo el Foro Internacional: Reformas para la Igualdad de Género y la Participación Política de las Mujeres.

– Foro de Mujeres Políticas presenta propuestas de reformas electorales al Congreso Nacional de Honduras.

Este espacio reunió a tomadores de decisión, lideresas políticas, representantes de organismos internacionales y sociedad civil.

El Foro de Mujeres Políticas de Honduras (FMPH), impulsó un espacio de diálogo y reflexión sobre las reformas electorales en Honduras desde la perspectiva de los derechos políticos de las mujeres, facilitando el intercambio de experiencias comparadas en América Latina y el análisis de propuestas orientadas a fortalecer su participación política y avanzar hacia la igualdad de género.

“Agradezco a la cooperación internacional por el apoyo a estos espacios. Por otra parte, quiero comentarles que desde hace días estamos trabajando principalmente en el tema de la paridad, para que se cumpla el 50 % de participación política”, expresó Wesly Vásquez, presidenta del FMPH.

En los últimos años, América Latina ha impulsado reformas electorales orientadas a fortalecer la transparencia, la integridad y la inclusión de las mujeres en los procesos democráticos, incorporando avances en paridad de género, representación política y mecanismos para prevenir la violencia política contra las mujeres.

En Honduras, este proceso ha cobrado especial relevancia ante los desafíos identificados en procesos electorales recientes y la necesidad de continuar fortaleciendo la institucionalidad democrática. En este escenario, distintos actores han promovido propuestas orientadas a mejorar el marco normativo electoral, incorporando un enfoque de género que permita garantizar condiciones más equitativas de participación.

“Reiteramos, desde el Congreso Nacional, nuestra disposición para seguir trabajando e impulsar reformas que fortalezcan la democracia y que garanticen la participación efectiva de las mujeres en la vida política del país. Siempre he dicho: mujeres, cuenten conmigo en esta lucha”, manifestó Lissi Cano, vicepresidenta del Congreso Nacional e integrante de la Comisión de Reformas Electorales de ese poder del Estado.

Entrega de propuestas de reformas electorales

Por una democracia inclusiva

En línea con el objetivo del Foro, el intercambio permitió analizar experiencias regionales, identificar lecciones aprendidas y reflexionar sobre su aplicabilidad en el contexto hondureño, especialmente en materia de paridad política, fortalecimiento institucional y prevención de la violencia política y económica contra las mujeres.

El evento se desarrolló en formato presencial, con una duración aproximada de dos horas, e incluyó una conferencia marco, así como paneles con expertas nacionales e internacionales, promoviendo un diálogo plural y constructivo.

Como resultado, el Foro consolidó un espacio de intercambio que contribuyó a fortalecer el debate nacional sobre las reformas electorales, resaltando la urgencia de avanzar hacia marcos normativos más inclusivos que garanticen la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de violencia.

En ese marco, el FMPH realizó la entrega formal de su propuesta de reformas electorales ante la Comisión de Reformas Electorales del Congreso Nacional de Honduras, posicionando una agenda orientada a fortalecer la democracia paritaria, prevenir la violencia política contra las mujeres y asegurar reglas más justas para su participación en los procesos electorales.

Esta acción reafirma el compromiso de las organizaciones de mujeres, las instituciones nacionales y la cooperación internacional con la construcción de una democracia hondureña más representativa, transparente e inclusiva, donde los derechos políticos de las mujeres sean plenamente garantizados.

Al evento asistieron representante de sociedad civil, organizaciones de mujeres , cooperación internacional, diputados y autoridades de gobierno.

Mujeres en cargos de elección

La violencia política de género continúa representando un obstáculo significativo para la consolidación de una democracia inclusiva, al limitar la representación efectiva de las mujeres y debilitar la confianza ciudadana en las instituciones.

En las elecciones generales de 2025, solo 36 diputaciones de las 128 están ocupadas por mujeres, y únicamente el 7 % de las alcaldías son lideradas por ellas, según detalla el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En cuanto a la violencia política de género, los más de 102,565 mensajes sexistas documentados por organizaciones de mujeres en 2025 evidencian un deterioro en la calidad del debate público y el uso de la misoginia como herramienta para disputar el poder.

En este orden de ideas, según el Reporte Final de EMONITOR+, en estas conversaciones digitales se identificó un alto nivel de violencia basada en género (VBG) en redes sociales, que representó el 19 % de las publicaciones monitoreadas, con picos de incremento en noviembre y diciembre de 2025. Esto significó que una de cada cinco publicaciones contenía elementos de VBG. Estas expresiones se caracterizaron por el uso de lenguaje ofensivo, divisivo y deslegitimador, dirigido principalmente contra mujeres en espacios políticos y públicos, reproduciendo estereotipos y narrativas de exclusión.

EMONITOR+ es un sistema de monitoreo y análisis de redes sociales desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se implementa como parte de la contribución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) al Proyecto EUROELECT-H. JS