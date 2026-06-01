Chasty Fernandez

Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alertar sobre una de las principales causas prevenibles de enfermedad y muerte en el mundo. En los últimos años, la preocupación ya no se limita al cigarrillo tradicional, sino también al creciente consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores entre adolescentes y jóvenes.

Aunque suelen presentarse como una alternativa menos dañina, los vapeadores no están libres de riesgos. Estos dispositivos funcionan calentando un líquido que contiene nicotina, saborizantes y otras sustancias químicas que producen un aerosol inhalado por el usuario. Lejos de ser simple vapor de agua, este aerosol puede contener partículas tóxicas, metales pesados y compuestos que pueden afectar la salud, especialmente en edades tempranas.

La principal preocupación es la nicotina. Esta sustancia es altamente adictiva y puede afectar el desarrollo cerebral de los adolescentes, alterando funciones relacionadas con la atención, el aprendizaje, la memoria y el control de impulsos. Además, los jóvenes que utilizan cigarrillos electrónicos tienen mayores probabilidades de fumar cigarrillos convencionales en el futuro.

Los sabores son una de las razones que explican el aumento de su popularidad. Presentaciones con sabor a frutas, dulces y menta hacen que estos productos resulten atractivos para niños y adolescentes. A ello se suma una intensa promoción en redes sociales y plataformas digitales, donde suelen presentarse como modernos, inofensivos y socialmente aceptados.

En Honduras, los vapeadores son cada vez más visibles entre la población joven. Su fácil acceso y la limitada información sobre sus riesgos representan un desafío para las familias, las escuelas y las autoridades. La prevención debe convertirse en una prioridad nacional.

Es necesario fortalecer las campañas educativas dirigidas a estudiantes, madres, padres y docentes, pero la prevención por sí sola no será suficiente. Honduras necesita avanzar hacia una legislación específica que prohíba la venta de cigarrillos electrónicos a menores de 18 años y establezca multas, sanciones administrativas e incluso el cierre de establecimientos que incumplan la normativa. Asimismo, el Congreso Nacional debería impulsar reformas y decretos que regulen la publicidad de estos productos, especialmente en redes sociales y plataformas digitales. Las campañas nacionales de sensibilización, financiadas y sostenidas por el Estado, son igualmente necesarias para informar sobre los riesgos reales del vapeo y evitar que los sabores, colores y estrategias de mercadeo continúen convirtiendo a la juventud en un mercado atractivo para una nueva forma de adicción.

El Día Mundial Sin Tabaco nos recuerda que la salud de las nuevas generaciones no debe quedar a merced de estrategias comerciales que convierten la adicción en un producto atractivo. Informar, prevenir y regular son acciones urgentes para evitar que una nueva generación quede atrapada por la nicotina disfrazada de moda, estatus y aceptación social.