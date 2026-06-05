  Dia internacional del medio ambiente

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

Con la intención de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general y con el propósito de encontrar la ruta hacia el desarrollo sostenible de Honduras, recomiendo estas acciones que deben de realizarse de manera urgente para garantizar el normal desarrollo de las actividades productivas, acciones que no pueden postergarse más tiempo, de lo contrario nuestro sistema productivo sería insostenible y las condiciones sanitarias de la población en general, lo cual generará una cadena de impactos negativos a nivel nacional.

Rescate del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH): Es imperativo rescatar el SINAPH respetando estrictamente los límites de conservación establecidos por decreto. No se debe permitir ninguna actividad antrópica en las zonas núcleo, y se debe garantizar el respeto absoluto a los planes de manejo y conservación en las zonas de amortiguamiento. Creación de un cinturón verde para la capital: Declarar con carácter de urgencia un cinturón verde alrededor del Distrito Central, conectando las áreas protegidas existentes mediante la declaratoria de corredores biológicos, con el fin de restaurar el microclima, la conectividad biológica y asegurar el suministro de agua. Fortalecimiento institucional: Fortalecer técnica y financieramente al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a fin de eficientar las labores de: control, supervisión y fiscalización de los recursos naturales.

Declaratoria de vedas forestales regionales: Implementar vedas forestales inmediatas en aquellos departamentos cuya cobertura boscosa sea inferior al 50 %, con el objetivo de priorizar y promover actividades intensivas de recuperación de los ecosistemas.

Implementar vedas forestales inmediatas en aquellos departamentos cuya cobertura boscosa sea inferior al 50 %, con el objetivo de priorizar y promover actividades intensivas de recuperación de los ecosistemas. Saneamiento de las Reservas de la Biosfera: Proceder de manera inmediata a: la recuperación, protección y saneamiento integral de las áreas declaradas como Reservas de la Biosfera a nivel nacional, frenando la deforestación y la invasión de tierras.

Proceder de manera inmediata a: la recuperación, protección y saneamiento integral de las áreas declaradas como Reservas de la Biosfera a nivel nacional, frenando la deforestación y la invasión de tierras. Reforestación masiva de alto impacto: Desarrollar e impulsar programas de protección y reforestación a escala nacional mediante técnicas de propagación vegetal de alto impacto y adaptadas a las realidades climáticas locales.

Desarrollar e impulsar programas de protección y reforestación a escala nacional mediante técnicas de propagación vegetal de alto impacto y adaptadas a las realidades climáticas locales. Infraestructura para la siembra y cosecha de agua: Promover la construcción de obras de infraestructura verde, tales como cosechas de agua y pequeñas represas, destinadas a retener los excedentes hídricos durante la temporada ciclónica e invernal, mitigando inundaciones y asegurando el recurso para las épocas de sequía.

Promover la construcción de obras de infraestructura verde, tales como cosechas de agua y pequeñas represas, destinadas a retener los excedentes hídricos durante la temporada ciclónica e invernal, mitigando inundaciones y asegurando el recurso para las épocas de sequía. Protección y expansión de áreas verdes urbanas: Promover, desarrollar y proteger los espacios verdes en la capital de la república y principales ciudades del país, como una estrategia clave para reducir las islas de calor, regular la temperatura y disminuir los niveles de contaminación atmosférica y acústica.

Promover, desarrollar y proteger los espacios verdes en la capital de la república y principales ciudades del país, como una estrategia clave para reducir las islas de calor, regular la temperatura y disminuir los niveles de contaminación atmosférica y acústica. Movilidad urbana sostenible: Instar a las corporaciones municipales de todo el país a diseñar e implementar planes de movilidad urbana sostenible que reduzcan el tráfico vehicular y las emisiones contaminantes, priorizando la creación de ciclovías, zonas peatonales y sistemas de transporte eficiente.

10.- Educación ambiental transversal: Exhortar a la Secretaría de Educación a la inclusión obligatoria de la educación ambiental como un eje transversal en todas las asignaturas del Currículo Nacional Básico (CNB), con el propósito de formar ciudadanos conscientes, responsables y comprometidos con su entorno.

11.- Desarrollar proyectos de generación de energía: Desarrollar el mecanismo de: recolección, transporte y disposición final para el uso de los desechos domésticos para generar energía y empleos mediante el modelo de economía circular.

12.- Detener la expansión de los sistemas productivos conocidos como monocultivos: Implementar modelos extractivos que garanticen la conservación de los ecosistemas y la conectividad biológica.

13.- Pago por secuestro de carbono: Identificar los propietarios privados de predios con bosque para su incorporación al sistema de pago por captura del Dióxido de Carbono según la capacidad determinada.

La protección de nuestra casa común es tarea de todos; solo así garantizamos una verdadera calidad de vida para las presentes y futuras generaciones.