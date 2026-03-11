Día Internacional de la Mujer: un llamado a promover los derechos, la protección y el acceso a la justicia para las mujeres y niñas de Honduras

Tegucigalpa– En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, Plan International Honduras hace un llamado para reforzar el compromiso colectivo de promover los derechos de las mujeres y niñas en el país.

Es una realidad de acción urgente

Según el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos de las Mujeres en Honduras 2025 del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), cerca del 47% de las mujeres reportan haber sufrido violencia psicológica y 35% violencia física. Los feminicidios se reportan con mayor incidencia en departamentos como Cortés, Francisco Morazán y Olancho. Solo en 2025, el grupo de edad de 20 a 29 años concentra 59 casos de muertes violentas. Y se registraron 10 muertes violentas de niñas de 0 a 9 años y 23 casos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años.

La violencia sexual también afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas: 8 de cada 10 denuncias por delitos sexuales corresponden a mujeres, siendo la mayoría de las víctimas menores de 18 años.

La violencia se traduce en uniones tempranas y forzadas

La violencia hacia niñas y mujeres, la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades están estrechamente vinculadas a una problemática persistente: las uniones tempranas y forzadas.

Aunque desde la reforma al Código de Familia mediante el Decreto 35-2016 se establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años sin excepciones, y que las uniones de hecho solo pueden reconocerse cuando las personas estén “libres de impedimento matrimonial” lo que implica ser mayores de edad, en la práctica las uniones infantiles continúan ocurriendo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA 2019):

El 34% de las mujeres de 20 a 24 años se unió antes de los 18 años.

En el área rural la cifra asciende al 42%, frente al 25% en zonas urbanas.

Olancho, Santa Bárbara y Copán presentan las mayores incidencias.

La respuesta de Plan International Honduras

Frente a esta realidad, Plan International Honduras impulsa una respuesta articulada a través de sus programas Generación Libre de Violencia, Generación con Oportunidades y Generación con Decisión y Liderazgo, orientados a fortalecer los derechos y el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres. A través de estas iniciativas se promueve la prevención de la violencia y la construcción de entornos protectores en familias, escuelas y comunidades; se impulsa el acceso a información y servicios de salud integral; y se generan oportunidades para que mujeres y hombres jóvenes desarrollen habilidades técnicas, liderazgo y autonomía económica, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad. De esta manera, se busca que niñas y jóvenes puedan construir sus planes de vida, ejercer sus derechos y desarrollarse en espacios seguros y libres de discriminación.

Durante 2025, el Programa Generación Libre de Violencia, ha alcanzado a 95,748 personas, de las cuales 20,492 son niñas menores de 18 años, trabajando de manera articulada con familias, comunidades y actores clave para reducir factores de riesgo y promover espacios seguros, libres de discriminación.

Las acciones incluyen:

Promoción de prácticas de crianza positiva y afectiva con madres, padres y cuidadores.

Intervenciones para transformar normas sociales y estereotipos de género que perpetúan la violencia.

Trabajo con niños y hombres para promover masculinidades no violentas y solidarias con la igualdad.

Articulación con Mecanismos Comunitarios de Protección (MCP), Consejos Municipales de Garantías y entidades locales para fortalecer la respuesta y el acceso a la justicia.

Coordinación con instituciones públicas, sector privado y organizaciones socias para garantizar derivaciones oportunas y protección integral.

“Prevenir las uniones forzadas requiere compromiso de toda la sociedad. Las niñas deben crecer libres, seguras y con igualdad de oportunidades”, señaló Ludim Ayala, Asesora Nacional de Protección de Plan International Honduras.

En este 8 de marzo, Plan International Honduras reitera que la igualdad de oportunidades no es solo una aspiración, sino una condición indispensable para el desarrollo sostenible del país. Garantizar que cada niña crezca libre de violencia y sin uniones tempranas es una responsabilidad colectiva y un compromiso de todas y todos. IR