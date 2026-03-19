Día del Padre en Honduras: un llamado a honrar la responsabilidad, el amor y el ejemplo en el hogar

Tegucigalpa- Cada 19 de marzo, Honduras conmemora el Día del Padre, una fecha que trasciende lo comercial para convertirse en un momento de reflexión sobre el verdadero significado de la paternidad.

-Un padre no solo provee, también educa, acompaña y orienta.

Esta celebración coincide con la festividad católica de San José, reconocido como el padre terrenal de Jesús y símbolo universal de responsabilidad, trabajo y entrega familiar.

La fecha fue instituida oficialmente mediante un decreto legislativo publicado en el diario oficial La Gaceta el 9 de febrero de 1960, consolidándose desde entonces como una jornada de reconocimiento a la figura paterna dentro de la sociedad hondureña.

Más allá de los regalos, los pasteles y las felicitaciones, este día invita a valorar el rol fundamental que desempeñan los padres en la formación de sus hijos. Su presencia, guía y ejemplo son pilares en la construcción de valores como el respeto, la disciplina y la responsabilidad.

En un contexto social donde los desafíos familiares son cada vez más complejos, la figura paterna cobra aún mayor relevancia. Aquellos padres que asumen su rol con compromiso y abnegación se convierten en verdaderos agentes de cambio, capaces de influir positivamente en el presente y futuro de sus hijos.

Este Día del Padre también representa un llamado a la conciencia y a la responsabilidad. Ser padre implica mucho más que un vínculo biológico; requiere dedicación, tiempo y amor constante.

La sociedad demanda hombres comprometidos con su hogar, dispuestos a ser ejemplo y guía en cada etapa de la vida de sus hijos.

Pero también el llamado es para los hijos a atender a sus padres que ya son adultos mayores y que dedicaron su vida al trabajo para sacar adelante su hogar, porque no solo hay hijos abandonados por sus padres, también hay padres abandonados por sus hijos.

Así, el 19 de marzo no solo es una fecha para celebrar, sino para reflexionar sobre el tipo de padres que necesita Honduras: presentes, responsables y profundamente humanos.LB