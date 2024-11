Día 7. La jornada en cinco noticias

Biles se sienta a la mesa de Latynina y Caslavska

Simone Biles ganó este jueves la medalla de oro en el concurso completo de los Juegos de París, ocho años después de imponerse en Río 2016, lo que la coloca a la altura de las legendarias Larysa Latynina y Vera Caslavska, hasta ahora las únicas dobles campeonas olímpicas.

Una marca más en su historial grandioso, que crece día a día en el Estadio de Bercy, donde ya lleva dos oros y aspira a tres más.

Biles se impuso con una marca de 59,131 puntos y una ventaja de 1,199 sobre la brasileña Rebeca Andrade (57,932), de nuevo subcampeona olímpica, como en Tokio 2020. El bronce fue para la también estadounidense Sunisa Lee, campeona en Tokio, con 54,465 puntos.

La escalofriante gesta de Biles no hace sino engrandecer el resultado de sus perseguidoras, sobre todo de Andrade, que acarició el oro a mitad de competición. Su segundo puesto por detrás de una revolucionaria de la gimnasia como Biles merecería una categoría especial de medalla.

Biles es la tercera gimnasta de toda la historia que gana un segundo título individual absoluto, tras la soviética Larysa Latinina (1956 y 1960) y la checoslovaca Vera Caslavska (1964 y 1968), pero la primera que lo hace en Juegos no consecutivos (2016 y 2024). Entre ambos, se retiró a mitad competición en los de Tokio 2020 debido a una crisis de salud mental.

Ni siquiera logró el doblete la rumana Nadia Comaneci, campeona en 1976 pero subcampeona en 1980. La gran Nadia presenció en el Estadio de Bercy la victoria de Biles, acompañada por el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, que entregó las medallas.

La gimnasia artística se toma el viernes un día de vacaciones y volverá al programa de los Juegos el sábado con el comienzo de las finales por aparatos, en la que Biles puede ganar tres medallas más en salto, barra y suelo.

CARLOS ALCARAZ, HACIA EL PODIO

Carlos Alcaraz metió una marcha más a su periplo en París 2024, tumbó, con solvencia en el primer set e incertidumbre en el segundo, al estadounidense Tommy Paul por 6-3 y 7-6 (7) y se instaló en las semifinales de los Juegos Olímpicos.

La baza más fiable del deporte español en esta modalidad no falló. Fiel a su estilo y a su juventud, arrolló a su rival. Desconectó después, pero reaccionó como tantas otras veces hasta sellar la victoria en dos horas.

Dispone de dos opciones de medalla. El triunfo le lleva a la final, al oro o la plata. La derrota aún le permitiría disputar otro partido más, por el bronce. Pero Carlitos quiere el oro. Tras la tempestad emocional de la víspera llegó la calma. Y la rutina. Y desde hace ya algún tiempo lo habitual en Carlos Alcaraz es su presencia en los tramos finales de los eventos, su condición de favorito.

El reencuentro con el cuadro individual puso las cosas en su sitio en la jornada matinal de Roland Garros con el español como actor principal en la pista Philippe Chatrier, que presentó un aspecto en sus gradas lánguido, sin completar. Distante de la tradicional demanda olímpica. Nada que ver con la atmósfera que pocas horas antes había generado el dobles con Rafael Nadal.

UN MENSAJE DE SU HIJO NICOLÁS, EL TALISMÁN DEL ECUATORIANO DANIEL PINTADO

Un mensaje de su hijo Nicolás, de nueve años, la noche antes de competir en Trocadero en los Juegos Olímpicos de París fue el talismán para Daniel Pintado, que se colgó la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha tras una demostración de pundonor en la que fue mejor que el principal favorito, el español Álvaro Martín, doble campeón del mundo.

Hace un año, Daniel Pintado (Cuenca, Ecuador; 1995) se proclamó subcampeón del mundo de 35 kilómetros marcha en Budapest y evocó la figura del gran marchador ecuatoriano Jefferson Pérez, que durante su trayectoria profesional logró subir tres veces a lo más alto del podio internacional con tres oros, el último en 2007, hace diecisiete años.

Ese subcampeonato mundial constituyó en ese momento su principal logro internacional junto al título panamericano de 20 kilómetros marcha que logró en Lima en 2019.

En otra ciudad europea, en París, Daniel Pintado volvió a demostrar el potencial que atesora como producto de aquella generación de niños que creció con Jefferson Pérez, otro atleta de Cuenca como referente, aunque en su caso no estuvo en su escuela de atletismo. Sí lo hizo en la de otro emblema del deporte ecuatoriano, Luis Chocho, fallecido en febrero de 2021, junto a su hijo Andrés Chocho.

«Aún no lo asimilo. Esto es el premio a un trabajo invisible y una recompensa a todos los malos momentos por la distancia con la familia. Chocho me decía que viniera sin presión pero yo le decía que no, que había que sentir esa presión», dijo Pintado, al término de la prueba.

«Anoche estaba llorando en la habitación porque estaba muy nervioso y necesitaba a mi familia. Mi hijo de nueve años me mandó un mensaje en audio que me tranquilizó: «papi, sabes que te queremos, eres el mejor y pase lo que pase vas a ser siempre un campeón'».

«Sinceramente pensaba en ellos. Puse una foto de mis dos hijos en la bandera de Ecuador, mandé hacerme unos collares con la frase con ‘Dios siempre es posible’ y me puse un collar con mi hijo. Son los detalles los que nos hacen campeones porque todos estamos al mismo nivel», señaló.

LA CHINA JIAYU YANG DA LA SORPRESA Y MARÍA PÉREZ SE DA UN BAÑO DE PLATA A LOS PIES DE LA TORRE EIFFEL

París, 1 ago (EFE).- La española María Pérez logró la medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de París 2024, en la que tan solo cedió ante la china Jiayu Yang, que dominó en solitario buena parte de la carrera, mientras que el bronce fue para la australiana Jemina Montag.

Es la segunda medalla consecutiva de la marcha española tras el bronce obtenido por Álvaro Martín en los 20 kilómetros marcha masculinos, que abrió a las 8.00 de la mañana el programa de competición de los Juegos en un recorrido de un kilómetro diseñado entre Trocadero y la Torre Eiffel.

Al igual que el extremeño, la atleta granadina, doble campeona mundial de 20 y 35 kilómetros en los pasados Mundiales de Budapest’93, se quitó la espina de los Juegos de Tokio, en los que sufrió el sinsabor de quedarse a las puertas del podio con el cuarto puesto.

Bajo un intenso calor y una gran humedad, la prueba femenina se disputó al poco de acabar la masculina. La china Jiayu Yang, que no figuraba en la terna de grandes favoritas, fue la que mejor se adaptó. Fue la más valiente. Incluso parecía que temeraria, al irse pronto del grupo cabecero, en el que estaban todas las aspirantes.

PAU ECHANIZ, EN K1 Y EMMANUEL REYES EN BOXEO, SON DE BRONCE

París, 1 ago (EFE).- El español Pau Echaniz ha dado la campanada al conseguir la medalla de bronce en la modalidad de K1 de piragüismo eslalon de los Juegos Olímpicos de París 2024, todo un logro para un debutante en esta cita que se creció ante los grandes referentes de la especialidad.

Echaniz, que alcanzó la final con el duodécimo crono, el peor de los clasificados, marcó un tiempo de 88.87 que le permitió dar la sorpresa y meterse en el podio, por detrás del italiano Giovanni di Gennaro (88.22) y del francés Titouan Castryck (88.42). Incluso hubiera ganado de no haber penalizado por un toque en la puerta … ‘con la hebilla del casco’.

Hijo de Xabi, olímpico en su etapa en activo y técnico suyo y de Maialen Chourraut, la triple medallista española, volvió a demostrar su arrojo. El palista nacido en San Sebastián hace 23 años demostró que no solo es un valor de futuro. Ya lo es de presente. Además, como dice su padre, es un ‘tiburón competitivo’.

Por otra parte, el español de origen cubano Emmanuel «El Profeta» Reyes recuperó la memoria boxística española asegurando la medalla de bronce al vencer en la categoría de 92 kilos y por unanimidad de los jueces el belga Victor Schelstraete. 24 años después de Sydney 2000, cuando su preparador Rafa Lozano subió al podio, España será medallista. JS