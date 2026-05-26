Devastador incendio consume el mercado Galindo en Comayagüela

Tegucigalpa- Un voraz incendio registrado en horas de la madrugada dejó pérdidas millonarias en el mercado Galindo de Comayagüela, luego de que más de 35 puestos comerciales y al menos tres bodegas fueran consumidos por las llamas en uno de los centros de abasto más concurridos de la capital.

-Más de 35 negocios reducidos a cenizas; cuatro personas rescatadas y dos bomberos lesionados

El siniestro, que mantuvo en alerta a los cuerpos de socorro durante más de siete horas, provocó escenas de angustia entre comerciantes y familias que habitan en los edificios cercanos al mercado. Entre humo, fuego y desesperación, miembros del Cuerpo de Bomberos lograron rescatar a cuatro personas atrapadas en la tercera planta de uno de los inmuebles, entre ellas dos menores de edad y dos adultos.

De igual forma, durante las intensas labores de control y extinción, dos bomberos resultaron lesionados, uno sufrió intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y otro fue herido con un objeto cortopunzante, por lo que fueron remitidos al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Según las autoridades, todos se encuentran estables.

Las llamas también destruyeron varias bodegas donde se almacenaban medicamentos y otros productos comerciales, aumentando la magnitud de las pérdidas económicas. El fuego se propago entre la sexta y séptima avenida, se espera un informe para establecer la magnitud de los daños.

“Estuvimos aproximadamente siete horas sofocando el fuego. Otras instituciones nos apoyaron con cisternas de agua y ahora realizaremos un censo real para determinar cuántos puestos fueron consumidos en su totalidad”, informó el mayor Sergio Madrid, vocero de operaciones del Cuerpo de Bomberos.

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido determinadas; sin embargo, las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen del siniestro que dejó destrucción, temor y millonarias pérdidas a decenas de familias comerciantes de Tegucigalpa.

El Cuerpo de Bomberos se mantiene en lugar en labores de enfriamiento y piden prudencia ya que las estructuras están debilitadas y reiteran que se trabaja en las investigaciones para brindar un informe detallado.LB