Devaluación continuará porque así se acordó con el FMI, señala economista

Tegucigalpa – El economista Julio Raudales advirtió que la devaluación del lempira frente al dólar continuará porque el valor de las exportaciones no compensa con la cantidad de las importaciones que hace Honduras, un aspecto que quedó establecido en el acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El acuerdo al que se llegó con el FMI es sobre la necesidad de que Honduras gane competitividad y al no hacerlo mediante la reducción de costos de transacción y de producción en el país, la única forma viable de lograr que nuestras exportaciones ganen valor es depreciando la moneda”, dijo al agregar que depreciando la moneda se hacen más caras las importaciones con la idea de que se cambie hacia los bienes producidos a nivel nacional.

(Leer) Economista Julio Raudales advierte impacto de la devaluación en el bolsillo de los hondureños

El expresidente del Colegio Hondureños de Economistas (CHE), refirió que la devaluación para ganar competitividad no es la forma más sostenible, pero que Honduras lleva bastantes años en que el valor de sus exportaciones no compensa para nada la cantidad de importaciones que reporta.

Esa situación, detalló, se debe a la poca capacidad de producción interna del país.

No obstante, Raudales indicó que “es la única forma que tenemos por ahora sin desmedro de que es importantísimo que vayamos trabajando en elementos como mejoras en la generación eléctrica, la productividad de los trabajadores, la incorporación de más jóvenes al mercado laboral par que el país pueda ir mejorando su posición frente al mundo” afirmó. VC