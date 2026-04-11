Deuda histórica de la ENEE aumenta a L. 117 mil millones, según generador

Tegucigalpa – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) aumentó su deuda total a 117 mil millones de lempiras, manifestó este sábado el generador de energía renovable, Samuel Rodríguez.

Señaló que la deuda aumentó de febrero a marzo del presente año en unos nueve mil millones de lempiras.

“Como podemos ver, lejos de retroceder en el tema de la deuda histórica… hoy tenemos ese estado financiero que son 117 mil millones de lempiras. Vemos que ese aumento de los nueve mil millones significa que seguimos todavía en ese déficit», declaró Rodríguez.

Propuso un acuerdo de pago de la estatal eléctrica con los generadores para que se recupere la ENEE y pueda lograr pagar lo adeudado a los proveedores.

Añadió que este acuerdo debe contener una conciliación de todos los entes a quienes se les debe a largo plazo y lograr un plazo de cuatro años para tener oxígeno y recuperar la empresa estatal a nivel financiero.

Rodríguez indicó que la ENEE debe ponerse al día con los pagos a los proveedores y que se requiere de mayor inversión en el sector para reducir el aumento de las pérdidas y la deuda histórica.

Advirtió que se pierden diariamente 40 millones de lempiras por actuaciones incorrectas en el sector energético y no se ejecuta acciones concretas.

Mientras que el presidente del sindicato de trabajadoras de la ENEE (STENEE), Miguel Aguilar, señaló que se debe cambiar el modelo de inversión debido a que la institución es perjudicada por las pérdidas, la politización e intereses particulares.

Además, lamentó que el gobierno recurre desde el 2013 a la colocación de bonos soberanos para pagar la deuda a los generadores, y la energía provista se pierde en la distribución y no logra consumirse. AG