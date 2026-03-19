Deuda histórica con las municipalidades frena el despegue de descentralización

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital/Por Lilian Bonilla) – El discurso municipalista del presidente Nasry Asfura, la descentralización avanza sin el músculo financiero que exige la ley ya que las transferencias a las alcaldías heredadas de la administración de su antecesora Xiomara Castro van muy por debajo del 11% mandado por la ley, mientras los municipios acumulan deudas y responsabilidades que no llegan acompañadas de recursos suficientes.

– La Ley manda transferencias del 11 %, pero los municipios recibirán sólo 5.8 % en 2026.

– Congreso anuncia un posible incremento para transferencias en el Presupuesto de 2026 que podría llegar al 7 %.

– Si solo hay competencias sin dinero, la descentralización seguirá siendo una deuda pendiente en Honduras, auguran expertos.

En este escenario, alcaldes y expertos coinciden en que sin dinero, capacidades técnicas ni reglas claras, la prometida desconcentración del poder corre el riesgo de quedarse en un nuevo capítulo de expectativas, más que en un cambio estructural para el desarrollo local, lo que representa un verdadero desafío para el presidente Nasry Asfura, quien fungió durante ocho años como alcalde de Tegucigalpa, la capital del país.

El mandatario ha reiterado en distintas declaraciones, que transferir competencias y recursos a los 298 municipios del país permitirá mejorar la eficiencia en servicios como salud, educación, infraestructura y medioambiente.

Entre sus primeras acciones y muestra de voluntad política en el tema ya anunció la entrega de un “kit de maquinaria” para cada alcaldía con el objetivo de impulsar obras locales y mantenimiento de carreteras rurales sin depender totalmente del gobierno central. “Ya van a ver a los alcaldes trabajando y cuidando su infraestructura para el turismo y los caminos productivos”, expresó el gobernante.

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Aunque el concepto de descentralización, se discute desde muchas décadas atrás, en la práctica el proceso sigue siendo limitado, pero los alcaldes le están apostando a que las promesas del Gobierno central se hagan realidad.

El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Juan Carlos Molina, destacó que la descentralización es clave para el desarrollo del país, señalando que las alcaldías son las células de desarrollo en cada municipio. También expresó esperanza en el apoyo del Ejecutivo, mencionando iniciativas como la entrega de maquinaria a las municipalidades y el trabajo para la aplicación de la Ley de Descentralización.

El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Juan Carlos Molina.

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, anunció que se trabaja en un incremento a las transferencias municipales, que podría alcanzar hasta un 7 % en el nuevo Presupuesto General.

Según explicó, la medida responde a un compromiso del gobierno y del Congreso de fortalecer a los 298 gobiernos locales mediante la incorporación de un presupuesto adicional que permita aumentar de forma porcentual los recursos destinados a las municipalidades para atender a sus comunidades.

Competencias sin recursos, traba de municipalización

Expertos consultados en la temática por Proceso Digital, exponen que la descentralización implica trasladar responsabilidades, competencias y recursos desde el Estado central hacia los gobiernos locales, pero añaden que el problema histórico ha sido la falta de financiamiento y capacidades técnicas para que las alcaldías puedan asumir esas funciones.

Un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), muestran que las transferencias municipales continúan por debajo de lo que establece la ley.

Aunque la legislación fija que los municipios deben recibir el 11 % de los ingresos tributarios del gobierno central, en 2025 apenas se transfirió el 4.03 %.

Como es sabido el anteproyecto de Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026, no ha entrado ni a debate en el Congreso Nacional, pero el documento académico revela que en el Presupuesto por aprobar, se proyecta un monto de 20,501.8 millones de lempiras para transferencias municipales conforme al mandato del 11 %.

No obstante, el mismo análisis hace énfasis en que la asignación efectiva dispuesta a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) asciende a únicamente 10,834.2 millones de lempiras equivalente al 5.81 % de los ingresos tributarios, obviamente muy por debajo de lo establecido en el artículo 91 de la Ley de Municipalidades que es un 11 %.

En 2025 se aprobaron 9,414 millones de lempiras para las municipalidades, pero solo se ejecutaron 6,950 millones, equivalente al 73.8 % del presupuesto. En promedio, cada municipio recibió unos 23.3 millones de lempiras, lo que representa aproximadamente 692 lempiras por habitante, una cifra que evidencia las limitaciones financieras de muchos gobiernos locales.

El especialista en descentralización e investigador del IIES de la UNAH, David Carías Dávila, advirtió en entrevista con Proceso Digital que asignar competencias sin financiamiento termina debilitando a las municipalidades.

El especialista en descentralización e investigador del IIES de la UNAH, David Carías Dávila.

El investigador alertó sobre el creciente endeudamiento de las municipalidades. Según explicó, de las 298 alcaldías del país, al menos 47 han adquirido préstamos con el sistema bancario. Lo más preocupante, dijo, es que cerca del 75 % de esos créditos se destinan al pago de gasto corriente y no a proyectos de inversión.

“Muchas veces se habla de planificación del desarrollo, pero es algo del diente al labio porque nadie lo está haciendo realmente, ya que no existen las competencias claras”, afirmó.

Además, señala que muchas alcaldías enfrentan limitaciones técnicas y administrativas para asumir nuevas responsabilidades, por lo que el proceso debe ir acompañado de fortalecimiento institucional, reglas claras de transparencia y mecanismos de financiamiento sostenibles.

Finalmente, el experto planteó que el país debe avanzar hacia un modelo de desarrollo regional, en el que los municipios trabajen de manera articulada en torno a polos económicos o “nodos de desarrollo”.

Marlon Lara, exalcalde de Puerto Cortés y diputado actual del PL.

Nada nuevo, pero genera esperanza

El diputado liberal y exalcalde de Puerto Cortés, Marlon Lara, consultado por Proceso Digital sobre si considera que la descentralización podría mejorar significativamente la prestación de servicios públicos, contestó: “Completamente”.

A renglón seguido apuntó que, cuando los servicios se administran desde el gobierno central suelen volverse más burocráticos, mientras que los gobiernos municipales o mancomunidades pueden responder con mayor eficacia.

“Descentralizar es transferir facultades y recursos a quienes están más cerca de las necesidades de la población”, señaló el diputado al subrayar que el modelo centralizado ha frenado el desarrollo y la ejecución eficiente de los recursos, pero que se mantiene la esperanza de que ese modelo de poder central avance finalmente hacia el desarrollo comunitario.

El edil de Comayagua, Carlos Miranda.

En la misma línea, el alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, también entrevistado por PD, sostiene que el principal obstáculo es la falta de voluntad política para ceder poder y recursos.

Según explicó, históricamente a los gobiernos locales se les delegan responsabilidades en áreas como educación, salud e infraestructura sin el financiamiento correspondiente.

Miranda afirma que muchos municipios sobreviven con limitados ingresos propios, aunque algunos han logrado fortalecer su recaudación.

En el caso de Comayagua, aseguró que la municipalidad ha alcanzado un equilibrio financiero que incluso le ha permitido operar durante más de un año sin recibir transferencias del gobierno central. Y ejemplificó que la descentralización si funciona porque en su caso las escuelas de ese término municipal están en condiciones «excelentes”, incluso con laboratorios de computación y de salud, gracias a una gestión conjunta con la población.

Concluyó que el hecho de que el actual mandatario sea municipalista, genera esperanza en que ahora sí se pueda concretar un programa integral de descentralización.

Por su parte, la diputada liberal por Cortés, Yasmin Meza, miembro de la comisión de Infraestructura y Obras Públicas, en entrevista con Proceso Digital consideró que la descentralización es de gran importancia para el desarrollo local ya que son los gobiernos municipales los que conocen las verdaderas necesidades de su población, para el caso en programas de infraestructura que cuando faltan limitan mucho la productividad de las comunidades.

Asfura le apuesta a la descentralización, pero deberá sortear el escollo de las transferencias.

Oportunidad que no puede seguir pausada

Otro desafío que anotan los conocedores es que no sólo es que los recursos para los gobiernos locales son pocos, sino que gran parte de estos fondos están condicionados a programas definidos por el gobierno central, lo que reduce la autonomía municipal para invertir en infraestructura o proyectos de desarrollo. A esto se suma la baja capacidad de recaudación tributaria en muchos municipios y la presión para cubrir gastos operativos y planillas.

Pese a estas limitaciones, la descentralización es vista por analistas y autoridades locales como una oportunidad para mejorar la gestión pública, y alaban que sea un eje principal del Gobierno central al tiempo que se insta a cumplir esta promesa, pero siempre que vaya acompañada de recursos suficientes, fortalecimiento técnico y mecanismos efectivos de transparencia y control.

De lo contrario, advierten, el riesgo es que los municipios reciban más responsabilidades sin contar con las herramientas necesarias para responder a las necesidades de la población y nuevamente la descentralización no pase se ser un discurso político. LB