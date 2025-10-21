Deuda del Gobierno con la Chico es de 4 mil millones de lempiras

Tegucigalpa – El gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, informó hoy que la deuda que el Gobierno sostiene con ellos es de 4 mil millones.

Acotó que se trata de una deuda global entre la Administración Central, alcaldías y profesionales de la ingeniería y arquitectura vinculados a la industria de la construcción.

En ese orden, destacó que la deuda global asciende a 4 mil millones de lempiras, de ellos la mitad está en revisión, un proceso lento a su criterio.

Explicó que las obras avanzan hasta las etapas con que cuentan financiamiento, pero al no contar con el presupuesto necesario las empresas constructoras deben paralizar las mismas.

En ese sentido, insistió que las obras que en la actualidad se encuentran paralizadas es a causa de la falta de pago por parte del gobierno hondureño.

Acotó que la segunda parte de la deuda va a ser cancelada hasta el mes de noviembre.

No todo este dinero queda en la Chico, los fondos van para la cadena productiva del país, es decir la Chico también debe honrar pagos, dijo el directivo.