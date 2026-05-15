Deuda de la ENEE con generadores alcanza los L26 mil millones y sector eléctrico advierte que está “al límite”

Tegucigalpa- La vicepresidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), Karla Martínez, alertó que la deuda acumulada de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con las empresas generadoras ya ronda los 26 mil millones de lempiras, situación que mantiene al sistema energético nacional en una condición crítica y con riesgo de afectar el suministro eléctrico del país.

-Generadoras de energía advierten presión extrema en el flujo de caja y riesgo operativo ante la millonaria deuda acumulada de la ENEE.

Martínez señaló que el problema financiero se ha venido arrastrando desde hace más de una década y se profundiza en cada transición de gobierno, debido a la falta de mecanismos financieros que permitan aliviar los compromisos pendientes.

Deuda histórica y falta de liquidez

La representante del sector energético explicó que el actual gobierno recibió obligaciones superiores a los 16 mil millones de lempiras y, aunque se han realizado algunos pagos parciales, las facturas continúan creciendo mes a mes.

“Los abonos oxigenan, pero la deuda sigue aumentando porque el consumo, la generación y los costos operativos continúan”, expresó en entrevista con Proceso Digital.

Indicó además que la falta de flujo de caja se ha convertido en uno de los mayores riesgos para las empresas generadoras, especialmente en la actual temporada de verano cuando aumenta la demanda de energía.

Combustibles duplican costos operativos

La ingeniera Karla Martínez detalló que otro de los grandes problemas que se enfrenta en la actualidad es la crisis geopolítica internacional que ha disparado el costo de los combustibles utilizados para la generación térmica.

Según explicó, el precio de los barcos destinados al transporte de combustible pasó de costar alrededor de 8 millones de dólares a unos 18 millones, lo que impacta directamente las finanzas del sistema energético.

A esto se suma el incremento de las temperaturas que se sufren en las últimas semanas en todo el territorio nacional, que provoca un mayor consumo eléctrico y obliga a incrementar el despacho de energía, elevando aún más los costos de operación.

Renovables también enfrentan crisis financiera

La vicepresidenta de AHPEE recordó que las energías renovables producen actualmente cerca del 60 % de la energía anual del país, pero advirtió que estas empresas también enfrentan dificultades para cubrir mantenimiento, deudas bancarias, impuestos y costos operativos, debido a la deuda que la ENEE, mantiene con todas las generadoras misma que en algunos casos van hasta 8 facturas acumuladas.

Pese al escenario complejo, aseguró que las empresas continúan realizando esfuerzos financieros y técnicos para evitar interrupciones en el servicio.

Gobierno y sector privado buscan salida urgente

No obstante, Martínez confirmó en la plática con Proceso Digital, que representantes de la AHPEE sostuvieron una reunión en Casa Presidencial con autoridades de la ENEE, la Secretaría de Finanzas, el presidente de la República Nasry Asfura y representantes del Cohep, con el objetivo de buscar soluciones inmediatas.

Durante el encuentro se discutió la necesidad de un abono de emergencia, y esperan que el Gobierno cumpla con el acuerdo de poder hacer el esfuerzo para abonar de urgencia a las generadoras.

PD, consultó de cuánto sería el monto de emergencia sugerido la ingeniera dijo no tener un cálculo preciso, pero considero que la urgencia sería de aproximadamente 4 mil millones de lempiras para sostener la compra de combustible y garantizar el abastecimiento energético durante lo más fuerte del verano.

“Estamos al límite, pero nadie quiere que Honduras llegue a sufrir apagones”, concluyó la dirigente empresarial.LB