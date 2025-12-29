Deuda de la ENEE “apenas creció” en 10 % en cuatro años, se jacta Erick Tejada

Tegucigalpa – El ministro de Energía, Erick Tejada se jactó que en los cuatro años de la administración de Xiomara Castro, la deuda de la ENEE apenas creció un 10 %.

– “Invertimos, subsidiamos y reducimos pérdidas. Renovamos nuestras centrales y renegociamos contratos energéticos lesivos”, enfatizó.

Tejada, que en los cuatro años de Castro fungió como gerente interino de la estatal de energía, mencionó que del 2010 al 2022 la deuda total de la ENEE creció 772 %, además no hubo inversión, no hubo subsidios substanciales y dejaron casi morir la empresa.

“En 4 años la deuda total apenas ha crecido casi 10 % a ritmo de 2.5 % por año, mientras que con JOH la deuda total creció 64 % por año”, señaló.

El funcionario aseguró que a los generadores se les pagó “más y mejor”, reduciendo el número de facturas adeudadas de 12 a 14 en el 2022 a 6 a 7 en el 2025.

Hoy la empresa pública es más fuerte que hace 16 años, y la encontramos hecha añicos, aseveró.

Puntualizó que “invertimos, subsidiamos y reducimos pérdidas. Renovamos nuestras centrales y renegociamos contratos energéticos lesivos”. JS