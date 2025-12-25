Deuda acumulada de energía es de L111 mil millones, según Eduardo Bennaton

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Eduardo Bennaton indicó este jueves que el 2025 cerrará con una deuda de 111 mil millones de lempiras acumulados que el gobierno de Xiomara Castro no saldó.

Solo en los últimos tres meses, la AHER tiene unas diez facturas pendientes de pago, las cuales suman una deuda de nueve mil millones de lempiras.

Bennaton recordó que previo a la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno les pagó unos 5 mil 200 millones, “para dar una buena impresión al Fondo Monetario, después de esto se pagó una factura y lo demás quedó en deuda”, dijo.

El empresario de la generación de energía renovable refirió que posteriormente salieron los bonos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), no obstante, dijo que “entiendo que no todo lo de los bonos se destinó al pago de deuda, otra parte se cubrió con lo que es el flujo de la ENEE”.

De forma que los empresarios de la energía renovable empezarán el año con facturas que no se cubrieron como estaba programado. VC