Detienen en un sector montañoso de Yoro a dos miembros del “Cartel del Diablo”

Tegucigalpa – Agentes de la Policía Nacional capturaron este jueves a dos supuestos miembros de la estructura criminal “El Cartel del Diablo” en una zona montañosa del departamento de Yoro.

El comisionado de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), Francisco Turcios, manifestó que los detenidos son los supuestos brazos derechos del líder del Cartel del Diablo, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.

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En el operativo se incautó drogas, chalecos antibalas, indumentaria policial, municiones y armas de fuego.

Uno de los detenidos responde al nombre de Harold Alexander Hernández, mejor conocido con el alias “El Descuartizador”, es implicado por la muerte de una mujer que fue decapitada.

Mientras que el otro detenido responde al nombre de Selvin Zerón Murillo, alias “Serrucho”, investigado por el secuestro y crimen del pastor evangélico Óscar Núñez.

“Ellos estaban dando apoyo mientras él se encuentra huyendo en las montañas, cuando ellos pretendían darle apoyo fueron interceptados por los agentes policiales”, dijo el comisionado Turcios. AG