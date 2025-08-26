Detienen en Tocoa a un sujeto con cargamento de droga

Tegucigalpa – La Policía Nacional, a través de agentes de la Unidad Departamental de Policía #2 (UDEP-2), realizaron la detención de un sujeto en posesión de aproximadamente 32 libras de presunta sustancias ilícitas.

El arresto fue realizado por uniformados de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), con apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Se trata de un hombre de 42 años, originario de San Antonio Copán y residente de la misma localidad donde se efectuó la intervención.

Durante la operación, se le incautaron dos paquetes plásticos transparentes conteniendo en su interior aproximadamente 32 libras de supuesta.

Así mismo se le decomisó un vehículo tipo motocicleta, en que se transportaba al momento de su detención.

El sujeto enfrentará cargos por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

Tras la detención, será trasladado a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público para continuar con el debido proceso conforme a la legislación vigente. (RO)