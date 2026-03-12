Detienen en Nueva York a hondureño acusado de empujar a dos personas a las vías del metro

Tegucigalpa/EEUU-Las autoridades de Nueva York, en Estados Unidos, arrestaron al hondureño Bairon Hernández, señalado como el presunto responsable de empujar a dos personas a las vías del metro en un ataque ocurrido en el distrito de Manhattan.

De acuerdo con reportes policiales, Hernández, de 34 años y en condición de persona sin hogar, es investigado por haber empujado al azar a dos pasajeros en el sistema de transporte subterráneo, en un hecho que ha generado preocupación por la seguridad en el metro de la ciudad.

El incidente se registró el pasado domingo alrededor de las 11:30 de la mañana en la estación Lexington Avenue–63rd Street, donde el sospechoso se habría acercado por detrás a un hombre identificado como John Rodríguez, de 30 años, y lo empujó hacia las vías del tren.

Minutos después, según las investigaciones, repitió la acción contra un adulto mayor de 83 años, quien resultó gravemente herido y con pocas probabilidades de sobrevivir, según reportes preliminares.

La rápida reacción de pasajeros que se encontraban en el andén permitió rescatar a ambas víctimas antes de la llegada del tren, evitando así una tragedia mayor.

Tras el ataque, la policía difundió imágenes del sospechoso y solicitó la colaboración ciudadana para su identificación. En las últimas horas, las autoridades confirmaron la detención de Hernández como presunto responsable del hecho.

Medios internacionales, entre ellos Infobae, señalaron que el incidente reavivó el temor por la seguridad en el metro de Nueva York, especialmente por tratarse de un ataque aparentemente aleatorio contra pasajeros.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del caso y los cargos formales que enfrentará el detenido.LB