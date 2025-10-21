Detienen en norte de México a operador de organización dedicada al secuestro y homicidio

Ciudad de México.- Agentes de seguridad detuvieron este martes en Sonora, norte de México, a Francisco ‘N’, presunto integrante de una organización delictiva dedicada a delitos como la privación ilegal de la libertad, tráfico de drogas y de personas hacia EE.UU., así como agresiones y homicidios de grupos rivales.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que elementos de la Secretarías de Marina (Semar), Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado Sonora, cumplieron la orden de aprehensión contra el presunto delincuente.

Según la información, el arresto ocurrió luego de diversas labores de inteligencia, investigación y uso de tecnología con lo que se logró identificar un domicilio en la colonia Buenos Aires en el municipio de Nogales, donde se resguardaba el hombre identificado como objetivo prioritario de la región.

«Durante el cateo los agentes identificaron y detuvieron a Francisco ‘N’, además aseguraron 40 dosis de drogas», apuntó la SSPC.

Según la dependencia, el operativo se efectuó con estricto apego a los derechos humanos y a los protocolos de actuación.

De acuerdo con medios locales, el detenido estaría vinculado al grupo criminal ‘Los Gigios’.

Desde junio de 2024, en Hermosillo, capital de Sonora, comenzó una batalla por la plaza del estado fronterizo para el trasiego de drogas, armas y migrantes, hacia Arizona en los Estados Unidos, la pugna es entre células criminales ligadas al Cartel de Sinaloa como Los Salazar y los llamados, Matasalas, un brazo armado creado por La Chapiza para combatir a sus antiguos aliados. EFE