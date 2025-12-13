Detienen en Lempira a dos féminas con droga, una de ellas septuagenaria

Tegucigalpa – La Policía Nacional, a través de la Unidad Departamental de Prevención N.13 (UDEP-13) mediante la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvo con droga a dos féminas en el departamento de lempira, una de ellas septuagenaria.

Durante las acciones policiales se logró la detención de dos personas del sexo femenino, ambas originarias y residentes de Lepaera, a quienes se les supone responsables del delito de tráfico de drogas, en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

En la primera acción policial fue detenida una ciudadana de 33 años de edad, a quien se le decomisó una bolsa plástica color negro y blanco que contenía 41 envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana, así como un teléfono celular marca Redmi, color negro.

En una segunda intervención policial se detuvo a una ciudadana de 76 años de edad donde se decomisó un bote plástico transparente conteniendo en su interior 42 bolsitas plásticas transparentes con hierba seca, supuesta marihuana.

Asimismo, se incautó un envoltorio plástico color café con aproximadamente una libra de hierba seca, supuesta marihuana. Las detenidas y la evidencia fueron remitidas a la autoridad competente para continuar con el debido proceso legal conforme a lo establecido en la ley.

Durante las acciones policiales se decomisaron más de 80 envoltorios y aproximadamente una libra de supuesta marihuana, los cuales fueron remitidos como evidencia junto a las detenidas ante la autoridad competente. PD