Detienen en La Ceiba a tres personas en un taxi en posesión de droga y dinero en efectivo

La Ceiba – La Policía Nacional informó este jueves de la captura de tres personas a bordo de un taxi que tenía en su posesión droga y dinero en efectivo en diferentes denominaciones en la ciudad de La Ceiba, zona norte de Honduras.

La subinspectora Yaneth Figueroa comunicó que se requirió a un taxi en la que iba a bordo el motorista y dos personas como pasajero.

Comentó que al momento de la inspección se encontró 15 bolsas plásticas que contenía cocaína, tres mil 100 dólares en efectivo y 33 mil lempiras en billetes de diferentes denominaciones.

Asimismo, se decomisó a los capturados sus teléfonos celulares como el taxi en el que se transportaba.

Figueroa manifestó que estas personas entraban y salían de La Ceiba para transportar y traficar droga, especialmente cocaína.

Los detenidos serán remitidos a la fiscalía de turno por la supuesta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. AG