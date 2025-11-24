Detienen en Honduras a salvadoreño con lote de dólares “falsos”

Tegucigalpa – Funcionarios policiales del departamento de Valle arrestaron de manera flagrante a un individuo de nacionalidad salvadoreña por suponerlo responsable del delito de tráfico de moneda falsa.

Acciones de seguimiento y vigilancia efectuadas por agentes asignados a la Unidad Departamental de Investigación Criminal #17(UDIC-17), de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), permitieron ubicar y arrestar al sospechoso en el barrio El Centro, municipio de Alianza, Valle.

Se trata de un ciudadano, de 53 años, de oficio electricista, originario de San Miguel, El Salvador y residente en el estado de New York de los Estados Unidos de América.

Cabe señalar que, según las diligencias investigativas dicho sujeto entró de forma irregular al país y al momento de ser requerido por los uniformados se le encontró en poder de 7 mil dólares, los cuales presuntamente al ser verificados resultaron ser moneda falsa.

Por lo anterior, a dicho individuo se le dio arresto de manera flagrante por suponerlo responsable del delito de tráfico de monedas falsas en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras.

La DPI reitera su apoyo a la ciudadanía y en específico en los puntos fronterizos con la finalidad de contrarrestar a personas extranjeras que ingresan al país para cometer actividades ilícitas que perjudican a la población hondureña.

Mientras tanto, el sospechoso junto a la evidencia encontrada fueron puestos a disposición de la Fiscalía de turno correspondiente para continuar con el debido proceso conforme a ley establece. PD