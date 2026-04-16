Detienen en Guatemala a un hondureño reclamado por su país por defraudación fiscal

Ciudad de Guatemala – Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este jueves en el principal aeropuerto del país a un ciudadano hondureño, quien es requerido por la justicia de su nación por el delito de defraudación fiscal, informaron fuentes oficiales.

– El detenido es Pedro Andrés García Manzo Méndez, requerido por la justicia hondureña por un caso de presunta defraudación fiscal..

El detenido, identificado únicamente como Pedro ‘N’, de 46 años, fue interceptado por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital guatemalteca.

García Manzo Méndez, requerido por la justicia hondureña por un caso de defraudación fiscal, es, según una publicación del medio salvadoreño El Faro, un publicista que entre 2005 y 2006 creó empresas junto al actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y al presidente de la Asamblea Legislativa de ese país, Ernesto Castro.

En un reportaje de El Faro, del 25 de octubre de 2021, se menciona que Pedro Andrés García Manzo Méndez es tío de José Luis Araneda Cintrón, un abogado de 27 años, quien «inició ante el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) el 2 de julio de 2021 el proceso formal de fundación de un partido político llamado ‘Nuevas Ideas’, como el partido del presidente Nayib Bukele en El Salvador. El emblema del nuevo partido, de color cian, es idéntico al del partido salvadoreño e incluye una ‘N’ blanca».

La Policía Nacional Civil (PNC) informó en sus canales oficiales que la detención responde a una orden de captura con fines de extradición emitida el pasado 26 de febrero.

El sindicado fue señalado por las autoridades de Honduras por su presunta vinculación en una red de defraudación al fisco en ese país.

Tras su captura, el ciudadano hondureño fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para iniciar el proceso legal que determine su entrega a las autoridades de su país, conforme a los tratados vigentes.

El Ministerio de Gobernación (Interior) publicó que, con este arresto, Guatemala suma un total de 23 personas capturadas con órdenes de extradición en lo que va de 2026.

De ese total, 14 personas son requeridas por delitos relacionados con el narcotráfico, mientras que las otras nueve son reclamadas por ilícitos de diversa índole. JS