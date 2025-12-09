Detienen en EEUU a líder de la MS-13 implicado en muerte del hijo del expresidente Lobo

Tegucigalpa – El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, informó este martes de la captura de un hondureño que es presunto líder de la estructura criminal “MS-13” en Estados Unidos.

La captura sucedió el lunes en la ciudad de Grand Island, al oeste de la ciudad de Omaha en el estado de Nebraska.

El detenido responde al nombre de Germán Cuadra Soto (33), conocido con el alias de “Fantasma”.

🚨Yesterday the @FBI arrested Gerson Cuadra Soto out of Nebraska – an alleged leader of MS-13. He is believed to be responsible for overseeing one of their major kill squad units – and suspected of executing the assassination of the son of the former President of Honduras.



This… pic.twitter.com/TKsQIzWKjo — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 9, 2025

Según las investigaciones, a Cuadra Soto se le considera como supervisor de la pandilla “El Combo”, un escuadrón de la MS-13, designado para llevar a cabo asesinatos en nombre de la pandilla.

Asimismo, también es señalado como uno de los autores de la muerte de cuatro jóvenes, entre ellos Said Lobo Bonilla, quien era hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).

Cuadra huyó de Honduras tras el cuádruple asesinato. Él y dos coacusados fueron liberados de la cárcel después de que a los funcionarios del gobierno se les pagara 125 mil dólares en sobornos, dijeron los fiscales federales, según una declaración jurada sin sellar publicado en Fox News.

Las autoridades alegan que Cuadra ingresó a los Estados Unidos en noviembre cruzando desde México a Texas y luego obtuvo una licencia de conducir de California.

Las autoridades hondureñas identificaron a Cuadra como un asociado cercano de Yulan Archaga Carias, conocido como «Porky», que figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.

El caso es parte de la “Operación Take Back America”, una iniciativa nacional destinada a desmantelar los carteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales, y para proteger a las comunidades de los delitos violentos.

En febrero del presente año, el presidente de EEUU, Donald Trump, designó a varios grupos, en su mayoría carteles de la droga, incluida la MS-13, como organizaciones terroristas extranjeras. AG