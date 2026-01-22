Detienen en Colombia a cuatro hombres pedidos en extradición por EE.UU. por narcotráfico

Bogotá.– Cuatro hombres señalados de pertenecer a una red narcotraficante que enviaba toneladas de cocaína a países de Centroamérica y Estados Unidos fueron capturados con fines de extradición en una operación conjunta con la Policía y la agencia antidrogas estadounidense DEA, informó este jueves la Fiscalía colombiana.

Los detenidos fueron identificados como Gustavo Gallego, Mario Henríquez, Isaac Barrios y Reinaldo Castellar, quienes son requeridos por una Corte del Distrito Sur de Florida «por cargos relacionados con tráfico transnacional de estupefacientes».

Según la Fiscalía, «las capturas se realizaron de manera simultánea» en Rionegro, municipio del departamento de Antioquia (noroeste), y en las ciudades caribeñas de Riohacha (La Guajira), Barranquilla (Atlántico) y San Jacinto (Bolívar), en desarrollo de diligencias coordinadas por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico.

Los capturados supuestamente son responsables «de obtener cargamentos de cocaína en zonas de producción ilegal, coordinar su traslado hacia puntos costeros del Caribe colombiano», especialmente en el departamento de La Guajira (norte), y garantizar su envío en lanchas rápidas con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos.

Para la ejecución de estas actividades, «la banda habría establecido alianzas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo», el mayor grupo criminal de Colombia, de acuerdo con la investigación.

La Fiscalía indicó que a Gallego se le atribuyen contactos con otros grupos narcotraficantes de México, Honduras y Jamaica, mientras que los demás detenidos al parecer están implicados en el almacenamiento de los estupefacientes, la definición de rutas marítimas y el soporte logístico y de abastecimiento para las embarcaciones y sus tripulaciones.

El Caribe colombiano es una de las principales rutas del narcotráfico hacia Norteamérica debido a su cercanía con Centroamérica y Estados Unidos, y a la presencia de múltiples puntos costeros utilizados por bandas criminales para el envío de cargamentos en lanchas rápidas.

Desde septiembre pasado EE.UU. ha intensificado sus operaciones unilaterales en el mar Caribe y en el Pacífico oriental para frenar el tráfico de estupefaciente en esas áreas, en medio de operaciones cuestionadas como el bombardeo a una treintena de embarcaciones y la muerte de más de cien personas señaladas de transportar drogas, hechos rechazados por el Gobierno colombiano. EFE/ir