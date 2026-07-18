Detienen en Choluteca a colombiano en posesión de más de $8 mil dólares

Choluteca – La Policía Nacional informó este sábado de la captura de un ciudadano colombiano en posesión de más de 10 mil dólares en distintas monedas en efectivo en la ciudad de Choluteca, zona sur de Honduras.

El detenido responde al nombre de Edwin Arley Pineda (40), residente en la ciudad de Managua, capital de Nicaragua.

Agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), con apoyo de unidades tácticas especiales, interceptaron al sospechoso durante una inspección vehicular nocturna en el Punto de Control Interno de Pavana.

Al momento de la inspección encontraron ocho mil 800 dólares en efectivo, 32 mil 800 córdobas y 32 mil 800 lempiras, para hace un total de 10 mil 050 dólares.

Fue remitido de inmediato ante las autoridades competentes para ser investigado por el presunto delito de lavado de activos. AG