Detienen a tres personas por suponerlos responsables de rapto y asesinato de menor en la capital

Tegucigalpa – Agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención #4 (UMEP-4), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), realizaron la detención de tres individuos presuntamente vinculados en el asesinato de un menor de siete años, hecho suscitado en la aldea El Tablón, a inmediaciones de la calle que conduce hacia la comunidad de Azacualpa, Tegucigalpa.

El operativo se originó tras una denuncia verbal interpuesta por la madre del menor, quien manifestó que su hijo podría encontrarse en una bodega utilizada para reciclar plástico.

De inmediato, equipos de la DNPSC y DPI se trasladaron al lugar, realizando labores de inspección y búsqueda. A eso de las 00:30 horas del 1 de noviembre, tras la declaración de uno de los sospechosos, los agentes localizaron sin vida al menor dentro de bolsas de material reciclable, confirmando el lamentable hallazgo.

Los detenidos son tres hombres de 38, 43 y 25 años; uno de ellos fue arrestado por suponerlo responsable del delito de asesinato, mientras que los otros dos permanecen bajo investigación por su presunta implicación en el hecho criminal.

En la escena se realizaron inspecciones oculares, embalaje de indicios y se coordinó con Medicina Forense para el levantamiento del cuerpo. Asimismo, se trabaja en el procesamiento de cámaras de seguridad y otros elementos que fortalezcan la investigación.

Los sospechosos fueron trasladados a las instalaciones de la DPI en la colonia Kennedy, donde permanecen bajo custodia policial mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias legales correspondientes. PD