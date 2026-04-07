Detienen a tres personas, entre ellos dos hermanos, tras allanamientos en Copán y Cortés

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó de la captura de tres personas, entre ellos dos hermanos, tras allanamientos realizados en los departamentos de Cortés y Copán.

Este martes, el Ministerio Público realizó cuatro allanamientos de morada, tres en el municipio de Santa Rita en Copán y uno en Villanueva de Cortés, en contra de una estructura criminal dedicada al tráfico de armas y municiones procedentes de Estados Unidos.

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Los detenidos responden a los nombres de Leoncio y Abraham Hernández Leiva, acusados de los delitos de tráfico de armas de fuego y municiones agravados.

Asimismo, fue detenido Bayron Antonio Umaña Pinto por tenencia ilegal de arma.

Las investigaciones surgieron el 5 de diciembre del 2022 cuando se interceptó un contenedor en la ciudad de Choloma con un cargamento de armas y municiones ocultas en encomiendas provenientes de Nashville, Estados Unidos.

En el lote se encontraron nueve pistolas, un fusil, 22 cargadores, cartuchos metálicos sin percutir de diversos calibres que fueron introducidos al país y distribuidos a través de diferentes empresas de encomienda.

El ente acusador del Estado comunicó que durante la investigación se determinó que los miembros de esta estructura criminal tienen conexiones transnacionales para la compra y distribución de las armas y municiones.

Además, constató que dichos artefactos fueron ingresados al territorio nacional sin autorización para su posterior comercialización. AG