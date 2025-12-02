Detienen a señalado de robar más de 25 motocicletas en la capital

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) arrestó de manera flagrante al presunto líder de la banda delictiva denominada «La Banda de Tarzan», a quien se le presume responsabilidad del robo de más de 25 motocicletas y por tráfico de drogas.

La detención fue liderada por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Propiedad (DDCP) de la DPI, mediante allanamiento de morada efectuado en la colonia 23 de Junio, municipio del Distrito Central.

Se trata de un sujeto de 22 años, conocido con el alias de «Tarzan» quien es originario y residente en la misma localidad donde fue aprehendido por las autoridades.

Al momento de ser requerido por los agentes de investigación se le decomisó, 35 envoltorios plásticos trasparentes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, un teléfono celular marca Samsung, color negro y 07 motocicletas de diferentes marcas y modelos.

Cabe indicar que, todos los automotores recuperados presentan reporte de robo, interpuestas en los meses de octubre y noviembre del presente año.

En tal sentido, dicho sujeto enfrentará cargos por el delito flagrante de robo con violencia o intimidación y tráfico de drogas en perjuicio de testigos protegidos y la salud pública del Estado de Honduras.

Según el expediente investigativo, este sujeto es el presunto líder de «La banda delictiva de Tarzan» dedicada al robo de motocicletas que opera en distintos sectores de Comayagüela y especialmente en bulevares de la capital.

Estos individuos se transportan en motocicletas marca KTM y Pulsar, los cuales utilizando armas de fuego intimidan a las víctimas despojándolos de sus pertenencias y motocicletas, para posteriormente vender sus piezas a bajo precio en el mercado negro.

El sospechoso fue trasladado junto a la evidencia encontrada hasta las autoridades competentes para continuar el debido procedimiento legal correspondiente. (RO)