Detienen a seis miembros de Pandilla 18, tres de ellos habrían participado en crimen de estudiantes del Intae

Tegucigalpa – En la colonia Pradera, San Pedro Sula, Cortés, funcionarios de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), realizaron la detención de seis miembros activos de la estructura criminal Pandilla 18, tres de ellos habrían participado en el crimen de los estudiantes del Intae.

Los detenidos han sido identificados como alias “Triturador”, 23 años, el cual es miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18, quien ostentando el rango de “Hommie”, tiene nueve años aproximadamente de pertenecer a dicha estructura dedicada al sicariato y cobro de extorsión.

Además, es el encargado de movilizar armas y municiones para la Pandilla 18 en el sector de la colonia Pradera San Pedro Sula, Cortés.

En el año 2017 fue detenido por porte ilegal de arma, en el 2019 por extorsión y en el 2020 por el delito de porte ilegal de arma, además, cuenta con una orden de captura pendiente por el delito de extorsión.

Un segundo detenido alias “Carlitos” de 22 años, miembro activo de la Pandilla 18, con el rango de “Hommie”, tiene aproximadamente cinco años de ser parte del grupo criminal, dedicándose al sicariato y la venta y distribución de droga en el sector de la colonia Pradera y colonias aledañas.

También cuenta con historial delictivo detenido en el año 2024 por el delito de tráfico de drogas.

Un tercer detenido en el operativo ha sido señalado como alias “Maníaco”, miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18, cuenta con el rango de “Hommie”, quien tiene seis años aproximadamente de pertenecer a dicho grupo delictivo, dedicado a la venta y distribución de droga y cobro de extorsión en el sector de la colonia Pradera.

Este individuo habría sido detenido por extorsión y tráfico de drogas en el 2023.

Alias “Yaco”, también fue detenido y se informó que es miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18, con el rango de “Hommie”, quien tiene cinco años de pertenencia, dedicado al sicariato y la venta y distribución de drogas, traslado de armas y municiones en el sector de la colonia Pradera, en el 2023 fue arrestado por tráfico de drogas.

Una quinta persona arrestada alias “Cabeza”, miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18 con el rango de “Hommie”, quien tiene cuatro años aproximadamente de pertenecer a dicha estructura dedicada a la venta y distribución de droga en el sector de su detención.

También fue detenido alias “Fare”, miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18, ostentando el rango de “Hommie”, quien tiene tres años de pertenencia y se dedica a la venta y distribución de droga, armas municiones y explosivos para dicha estructura en el sector de la colonia Pradera San Pedro Sula, Cortés.

En el operativo fueron decomisados como evidencia 318 bolsitas plásticas transparentes en forma de punta conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína, varios cargadores metálicos, 34 cartuchos metálicos color amarillo con diferentes leyendas en sus bases sin percutir calibre 5.56 mm, cinco teléfonos celulares, tres armas de fuego tipo pistola con su respectivo cargador conteniendo en su interior 27 cartuchos metálicos calibre 9 mm, varias mochilas, tres paquetes sellados conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana y una granada de fragmentación color amarillo.

Según el informe policial detallaron que tres de los seis detenidos habrían participado de manera directa en el homicidio de estudiantes sampedranos.

Alias “El Triturador”, “Carlitos”, “Yaco”, cabecillas de la Pandilla 18 tienen orden de captura pendiente por el delito de (asesinato/asesinato en su grado de ejecución y tentativa acabada, robo con violencia e intimidación agravada/ asociación para delinquir) emitida por el Juzgado de Letras Penal con competencia Nacional en Materia en Criminalidad Organizada y Corrupción con fecha 27 de agosto del presente año. PD